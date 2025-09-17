Первые представления в екатеринбургском цирке пройдут не раньше 2027 года, именно тогда здание должны будут сдать в эксплуатацию. Сейчас внутри ведутся подготовительные работы перед началом отделки трибун, проводится прокладка внутренних инженерных систем, стартовали работы по благоустройству территории и отделке помещений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Единого заказчика», который занимается ремонтом здания.
«Завершить реконструкцию цирка планируется в 2026 году. Ввод объекта в эксплуатацию согласно государственному контракту планируется в 2027 году», — рассказали в пресс-службе.
На объекте уже завершаются работы по усилению существующих несущих конструкций каркаса, выполнены работы по возведению новой пристройки для содержания животных, заливка полов в подвале, фойе первого и второго этажей. Кроме этого, снаружи здания закончены работы по замене наружных коммуникаций.
Последнее представление перед закрытием цирка на реконструкцию прошло в январе 2023 года. Изначально говорилось, что работы продлятся до 2025 года, но затем сроки сдвинулись еще на год, проект обойдется примерно в 2,4 млн рублей.
Планируется, что в обновленном здании появятся модульный бассейн, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову, чье имя носит екатеринбургский цирк. Также построят новые помещения для содержания животных, в зале сократится количество мест — с 2460 до 2000, но кресла станут шире и удобнее. Подробнее о том, как будет выглядеть цирк после обновления, — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!