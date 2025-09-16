В Нижнем Тагиле силовики разыскивают 13-летнего Романа, который накануне ушел из дома, но так и не вернулся. О пропаже заявила мать подростка в отдел полиции №16, рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
«Сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетнего. Проверяются места его возможного местонахождения. Установлен круг общения подростка, устанавливаются новые связи ребенка», — пояснили в ведомстве.
Рост подростка — 174 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Был одет в синие джинсы, рубашку в черно-белую клетку, черную кофту на замке, белые кроссовки. У него также были зеленая кепка Kappa и серый рюкзак. Сообщить о пропавшем можно по телефону (3435)97-64-02 или на линию 02.
