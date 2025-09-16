Две тысячи свердловчан приехали на инаугурацию нового губернатора: фоторепортаж

Инаугурация нового свердловского губернатора Дениса Паслера прошла в новом месте — киноконцертном зале «Космос» в Екатеринбурге, вместимость которого две тысячи мест. На мероприятие приехали как статусные федеральные гости, так и активисты и общественники из области. Самые яркие кадры с церемонии — в фоторепортаже URA.RU.
Съезжаться к ККТ «Космос» гости начали за час до начала инаугурации. На улице играл живой духовой оркестр, была расстелена красная ковровая дорожка. В прошлые годы площадкой мероприятия был более компактный Театр эстрады на улице 8 Марта, принадлежащий барду Александру Новикову.
К началу церемонии все места — а их в большом зале порядка двух тысяч, в том числе на балконе — были заняты. Поздравить Паслера со вступлением в должность приехали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, спикер заксобрания Людмила Бабушкина — она же и надела ему на шею губернаторскую цепь, предшественники на посту Эдуард Россель, Александр Мишарин и Евгений Куйвашев. Были бизнесмены Виктор Вексельберг (ГК «Ренова»), Игорь Алтушкин (РМК), Андрей Симановский («Сима-Ленд»), влиятельные промышленники, депутаты Госдумы.
В одном ряду с Паслером также сидели сенаторы от Свердловской области Виктор Шептий и Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и спикер гордумы Анна Гурарий, врио командующего ЦВО Дмитрий Овчаров, председатель облизбиркома Елена Клименко, глава Общественной палаты региона Александр Левин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
«Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: „Свердловская область — один из ключевых регионов страны“. Так было, так есть и так будет. Здесь живут сильные, целеустремлённые люди с уральским характером и закалкой, которые не отступят и не подведут — ни своих земляков, ни свою Родину», — выступил с речью Паслер.
Впереди — серьезная работа, добавил он. Предстоит реализовывать масштабные и важные проекты, чтобы росла экономика, благоустраивались территории, создавалась качественная инфраструктура в каждом населённом пункте. «Чтобы в Свердловской области стремились жить, учиться, работать, создавать крепкие и дружные семьи», — добавил губернатор. Подробнее о церемонии инаугурации URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.
Денис Паслер стал губернатором по итогам выборов, которые длились с 12 по 14 сентября. За него проголосовали 61,3% свердловчан. Все новости о прошедшей кампании — в сюжете URA.RU.
