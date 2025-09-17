В Екатеринбурге выросли зарплаты у работников культуры

В Екатеринбурге зарплаты в отрасли культуры приблизились к 75-76 тысячам рублей. Об этом заявил в ходе доклада на комиссии гордумы по местному самоуправлению глава управления культуры мэрии Илья Марков, передает корреспондент URA.RU.
«Екатеринбург приблизился в отрасли культуры по заработной плате за последние годы к средней синтетической — 75-76 тысяч рублей», — сказал Марков. Два года назад минимальный оклад сотрудникам таких учреждений повышали на 18,9%.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 октября на 4,5% поднимут зарплаты чиновникам Свердловской области, в том числе Екатеринбурга. Соответствующие приказы подписали губернатор Денис Паслер и мэр Алексей Орлов.
