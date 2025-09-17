В Екатеринбурге выросли зарплаты у работников культуры

Зарплаты работников культуры в Екатеринбурге приблизились к 76 тысячам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарплаты в творческой сфере приблизились к средней синтетической
Зарплаты в творческой сфере приблизились к средней синтетической Фото:

В Екатеринбурге зарплаты в отрасли культуры приблизились к 75-76 тысячам рублей. Об этом заявил в ходе доклада на комиссии гордумы по местному самоуправлению глава управления культуры мэрии Илья Марков, передает корреспондент URA.RU.

«Екатеринбург приблизился в отрасли культуры по заработной плате за последние годы к средней синтетической — 75-76 тысяч рублей», — сказал Марков. Два года назад минимальный оклад сотрудникам таких учреждений повышали на 18,9%.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 октября на 4,5% поднимут зарплаты чиновникам Свердловской области, в том числе Екатеринбурга. Соответствующие приказы подписали губернатор Денис Паслер и мэр Алексей Орлов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге зарплаты в отрасли культуры приблизились к 75-76 тысячам рублей. Об этом заявил в ходе доклада на комиссии гордумы по местному самоуправлению глава управления культуры мэрии Илья Марков, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург приблизился в отрасли культуры по заработной плате за последние годы к средней синтетической — 75-76 тысяч рублей», — сказал Марков. Два года назад минимальный оклад сотрудникам таких учреждений повышали на 18,9%. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 октября на 4,5% поднимут зарплаты чиновникам Свердловской области, в том числе Екатеринбурга. Соответствующие приказы подписали губернатор Денис Паслер и мэр Алексей Орлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...