16 сентября 2025

Кофейни, спортзал, библиотека: репортаж из штаб-квартиры «Уральского Google». Фото

IT-корпорация «СКБ Контур» построит скалодром в Екатеринбурге
В компании работает 12 тысяч человек по всей России
В компании работает 12 тысяч человек по всей России

Собственная библиотека, кофейни на этажах, комната для музицирования, спортзал — это и не только предлагает своим сотрудникам российская IT-корпорация «СКБ Контур» родом из Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU побывал в офисе компании и прошелся по ее коридорам.

«Наша история началась в 1988 году, когда три молодых человека из технической сферы решили, что будут делать программное обеспечение для сдачи отчетности. И вот, по сути, первым офисом была небольшая комнатка на Площади труда. Нашими соседями была музыкальная группа „Агата Кристи“», — рассказала руководитель направления HR-партнерства Анна Меньшикова.

В офисе много открытых пространств для общения
В офисе много открытых пространств для общения
Фото:

На данный момент в компании работает 12 тысяч сотрудников. Штаб-квартира «СКБ Контур» входит в топ лучших офисов мира IT по мнению издания Office Snapshots. Свое «место силы» корпорация строила несколько лет по собственному проекту: первая очередь головного офиса была запущена в 2016 году, вторая — в 2021.

«Компания много вкладывает в IT-отрасль и в различные образовательные программы для школьников, студентов. Кроме этого, к 2030 году предполагается строительство большого IT-кластера на 3000 рабочих мест. Здесь же появится 22-метровый скалодром, рассчитанный на проведение тренировок и международных соревнований», — отметила Меньшикова.

В первой очереди штаб-квартиры помимо рабочих опенспейсов находится конференц-зал на 500 человек, бар, кафе и кофейня, где сотрудники часто завтракают, демонстрационная витрина Сувенирной лавки с мерчем, учебные классы, библиотека без библиотекаря, где любой сотрудник когда угодно может забрать экземпляр домой, спортзал с комнатой для йоги в гамаках.

Во второй очереди также есть кафе и кофейня, учебные классы, а еще зал игровых видов спорта и магазинчик самообслуживания со снеками и газировкой, товарами первой необходимости.

Для работников есть переговорные комнаты, которые оформлены в разной стилистике. Например, одни называются в честь персонажей мультфильмов — черепашек ниндзя, а другие носят названия «Чеддер», «Зеленый горошек». На кухнях сотрудников всегда ждет свежезаваренный чай, кофе, разные сладости к ним, сезонные фрукты и овощи.

