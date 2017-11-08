Уральца, который 20 раз ударил ножом беременную жену в роддоме Екатеринбурга, отправят лечиться

Прокуратура в Екатеринбурге намерена отправить бывшего заключенного, напавшего на свою супругу, в психиатрический стационар для принудительного лечения. Мужчина в июле пришел к ней в палату с ножом.
«Преступление было совершено в екатеринбургском роддоме № 14. Мужчина пришел туда и не менее 20 раз ударил ножом в живот свою жену, которая находилась на девятом месяце беременности», — рассказала «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Врачи сумели спасти жизнь истекавшей кровью женщине. У нее родился мальчик.
«Было возбуждено уголовное дело по статье „покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности“», — заявил помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.
Известно, что мужчина ранее был судим за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». С супругой он познакомился по переписке, когда он отбывал срок.