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08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
10:04  08 ноября 2017 0

Уральца, который 20 раз ударил ножом беременную жену в роддоме Екатеринбурга, отправят лечиться

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
После нападение женщину и ребенка удалось спастиФото: depositphotos.com © URA.RU

Прокуратура в Екатеринбурге намерена отправить бывшего заключенного, напавшего на свою супругу, в психиатрический стационар для принудительного лечения. Мужчина в июле пришел к ней в палату с ножом.

«Преступление было совершено в екатеринбургском роддоме № 14. Мужчина пришел туда и не менее 20 раз ударил ножом в живот свою жену, которая находилась на девятом месяце беременности», — рассказала «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Врачи сумели спасти жизнь истекавшей кровью женщине. У нее родился мальчик.

«Было возбуждено уголовное дело по статье „покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности“», — заявил помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Известно, что мужчина ранее был судим за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». С супругой он познакомился по переписке, когда он отбывал срок.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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