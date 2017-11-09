17:11 09 ноября 2017 1

Церемонию открытия из-за ошибки на памятнике прерывать не стали Фото: информагентсво Flashnord

В городе Кириши установили и торжественно открыли памятник саперам Ленинградского и Волховского фронтов. Однако на гравировке мемориала закралась ошибка, которую заметили только на церемонии открытия.

На памятнике вместо слова «Ленинградского» было написано «Лениградского». Впрочем, как пишет издание Flashnord, церемонию открытия из-за ошибки прерывать не стали.

Депутаты местной Думы рассказали изданию, что инициатором установки памятника был Союз офицеров. Эта же организация следила за изготовлением и процессом установки памятника. Глава Киришского муниципального района Анатолий Левин пообещал, что в ближайшее время ошибка на памятнике будет исправлена.