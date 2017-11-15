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Главные новости Свердловской области
10:26  15 ноября 2017 0

Свердловского экс-министра экономики проверят на превышение полномочий. Его приказ позволил МФЦ не возвращать в бюджет 49 млн

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, ноженко дмитрий
Министр утвердил приказ об изменении процента отклонения от госзаказа в последний рабочий день годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко (сейчас является главой Ленинского района Екатеринбурга) может оказаться вовлеченным в расследование вокруг его бывшего ведомства. Поводом стал приказ министра от 2016 года, который позволил многофункциональному центру (МФЦ) не вернуть в бюджет области 48,7 миллиона рублей.

31 мая 2016 года ведомство установило для областного МФЦ показатель отклонения от выполнения государственного заказа в 5%. К концу года оказалось, что центр допустил отклонение на 6,1%.

Такое отклонение подразумевало выплату министерству остатка выделенных субсидий в размере 48,7 млн рублей. Чтобы не требовать денег, министерство экономики в последний рабочий день года выпустило приказ, в котором показатель возможного отклонения изменили с 5% до 10%.

Нарушение было выявлено при проверке годового отчета областного министерства экономики. «В результате были созданы условия для невозвращения в бюджет региона более 48,7 млн рублей», — сообщили корреспонденту «Коммерсант-Урал» во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области.

Пресс-службы силовых ведомств пока не комментируют ситуацию. На данный момент бывший министр экономики Ноженко находится в отпуске и также не дает комментариев. В администрации Екатеринбурга следственные действия комментировать отказываются.

По информации «Коммерсанта», защитники экс-министра не видят факта превышения полномочий, так как министерство является учредителем МФЦ и имеет право менять условия госзаказа на протяжении всего финансового года. Юристы также ссылаются на то, что в конце 2016 года на счетах МФЦ не было средств, чтобы вернуть субсидии.

Между тем, по сообщению прокуратуры Свердловской области, в отношении бывшего руководителя Многофункционального центра Натальи Лунеговой возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Она в 2016 году выписала себе премий на 574 тысячи рублей. Лунегова уже вернула часть средств, объяснив, что деньги были начислены главным бухгалтером МФЦ по ошибке.

Семен Гринберг
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