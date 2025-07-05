Глава Татарстана встретил Сабантуй под Екатеринбургом. Фото

На Сабантуе в Свердловской области разыграли три машины

06 июля 2025 в 20:36 Размер текста - 17 +

Денис Паслер и Рустам Минниханов посетили скачки Фото: Илья Московец © URA.RU Глава республики Татарстан Рустам Минниханов встретил Сабантуй в селе Кадниково Сысертского района. Прошел свердловский областной татаро-башкирский праздник окончания весенне-полевых работ 6 июля в загородном клубе «Белая лошадь» при участии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, спикера заксо Людмилы Бабушкиной. Было разыграно три автомобиля. На Сабантуе побывал и корреспондент URA.RU. «На Урале традиция праздновать Сабантуй имеет давние корни. Даже в трудные годы Великой Отечественной войны эта традиция не прерывалась. Она дарила людям уверенность в завтрашнем дне, в грядущей победе и торжестве справедливости. Сегодня мы рады участию в празднике уральцев, участников специальной военной операции», — отметил в ходе приветственной речи Паслер. Вместе с врио губернатора, главами муниципалитетов, мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, депутатами гордумы, заксо, Госдумы, республики Башкортостан, Минниханов посетил скачки. Vip-гости посмотрели забег на 2,4 километра. Лидерами его оказались представители Челябинской области. После чего делегация отправилась знакомиться с подворьями, в частности, республики Татарстан и Башкортостан, а также с уральским, где гостей встречали с песнями и плясками свердловчане в национальных костюмах, работала гончарная мастерская, резьбы по дереву, ткацкая и прядильная. Всего на Сабантуе было развернуто более 10 подворий. Свердловскую область, в частности, представил Полевской, Богданович с татарскими блюдами и главным угощением — чак-чаком, Асбест с мастер-классами, например, по изготовлению национальной куклы, состязаниями «Донеси жену за приз», Каменский городской округ, Сысертский, Ирбитское муниципальное образование, Красноуфимское, предлагающее примерить марийский, русский или татарский костюм, а также Ачитское с белым лебедем во главе — символом муниципалитета. Несмотря на утренний ливень, в целом собрал праздник несколько сотен, а то и тысяч человек. Это подчеркнула и Бабушкина, обратившаяся к гостям на татарском языке. «Я учусь, я не волшебник, но я хочу с вами говорить на вашем родном языке. Сабантую более тысячи лет, но он молод и сегодня здесь присутствуют от мала да велика, люди разных национальностей, интересов, но всем очень комфортно друг с другом, всем очень нравится общаться и это говорит о единстве наших народов многонациональной Свердловской области», — заявила спикер заксо. Всего, как отметил, присутствующий на празднике, заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шайхразиев, по всему миру в этом году проводится порядка четырех тысяч Сабантуев. В Свердловской области их прошло 23. «При поддержке министерства культуры республики Татарстан и Всемирного конгресса татар проводится 400 Сабантуев. Как мы говорим, Сабантуи шагают по планете. Учитывая, что уже начало июля, мы можем сказать, что уже прошли экватор. На следующей неделе, проводя международный шахтерский Сабантуй в Прокопьевске, мы практически завершим их проведение», — подчеркнул он. На Сабантуе разыграли три машины URA.RU Финалом свердловского Сабантуя стал розыгрыш машин. Победителям скачек вручили ключи от «Нивы». LADA Granta досталась тому, кто обошел всех в национальной борьбе на поясах курэш. Ключи победителю вручил Минниханов. Вторая LADA Granta была разыграна в лотерее, как и смартфоны, ноутбуки, умные колонки, роботы-пылесосы. Для этого гостям Сабантуя на входе выдавали билеты с номерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов встретил Сабантуй в селе Кадниково Сысертского района. Прошел свердловский областной татаро-башкирский праздник окончания весенне-полевых работ 6 июля в загородном клубе «Белая лошадь» при участии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, спикера заксо Людмилы Бабушкиной. Было разыграно три автомобиля. На Сабантуе побывал и корреспондент URA.RU. «На Урале традиция праздновать Сабантуй имеет давние корни. Даже в трудные годы Великой Отечественной войны эта традиция не прерывалась. Она дарила людям уверенность в завтрашнем дне, в грядущей победе и торжестве справедливости. Сегодня мы рады участию в празднике уральцев, участников специальной военной операции», — отметил в ходе приветственной речи Паслер. Вместе с врио губернатора, главами муниципалитетов, мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, депутатами гордумы, заксо, Госдумы, республики Башкортостан, Минниханов посетил скачки. Vip-гости посмотрели забег на 2,4 километра. Лидерами его оказались представители Челябинской области. После чего делегация отправилась знакомиться с подворьями, в частности, республики Татарстан и Башкортостан, а также с уральским, где гостей встречали с песнями и плясками свердловчане в национальных костюмах, работала гончарная мастерская, резьбы по дереву, ткацкая и прядильная. Всего на Сабантуе было развернуто более 10 подворий. Свердловскую область, в частности, представил Полевской, Богданович с татарскими блюдами и главным угощением — чак-чаком, Асбест с мастер-классами, например, по изготовлению национальной куклы, состязаниями «Донеси жену за приз», Каменский городской округ, Сысертский, Ирбитское муниципальное образование, Красноуфимское, предлагающее примерить марийский, русский или татарский костюм, а также Ачитское с белым лебедем во главе — символом муниципалитета. Несмотря на утренний ливень, в целом собрал праздник несколько сотен, а то и тысяч человек. Это подчеркнула и Бабушкина, обратившаяся к гостям на татарском языке. «Я учусь, я не волшебник, но я хочу с вами говорить на вашем родном языке. Сабантую более тысячи лет, но он молод и сегодня здесь присутствуют от мала да велика, люди разных национальностей, интересов, но всем очень комфортно друг с другом, всем очень нравится общаться и это говорит о единстве наших народов многонациональной Свердловской области», — заявила спикер заксо. Всего, как отметил, присутствующий на празднике, заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шайхразиев, по всему миру в этом году проводится порядка четырех тысяч Сабантуев. В Свердловской области их прошло 23. «При поддержке министерства культуры республики Татарстан и Всемирного конгресса татар проводится 400 Сабантуев. Как мы говорим, Сабантуи шагают по планете. Учитывая, что уже начало июля, мы можем сказать, что уже прошли экватор. На следующей неделе, проводя международный шахтерский Сабантуй в Прокопьевске, мы практически завершим их проведение», — подчеркнул он. Финалом свердловского Сабантуя стал розыгрыш машин. Победителям скачек вручили ключи от «Нивы». LADA Granta досталась тому, кто обошел всех в национальной борьбе на поясах курэш. Ключи победителю вручил Минниханов. Вторая LADA Granta была разыграна в лотерее, как и смартфоны, ноутбуки, умные колонки, роботы-пылесосы. Для этого гостям Сабантуя на входе выдавали билеты с номерами.