Дикие лисы стали появляться в населенных пунктах Свердловской области. Жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Лесного сообщили в соцсетях о встречах с животными вблизи жилых районов и популярных городских парков.
«Лису заметили в лесопарке у Парка Маяковского в Екатеринбурге», — рассказали свидетели лесного гостя в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». В Каменске-Уральском же маленького лисенка заметили на дороге около села Маминское.
Самую бесстрашную лису заметили в Лесном — она появилась 5 июля во время городского праздника ко Дню семьи, любви и верности. По словам местных жителей, взрослая лиса появилась прямо среди гуляющих людей и ненадолго задержалась на территории парка, где проходил праздник. Позже ее заметили и в городе.
Но не только дикие лисы ходят по городам области. Во дворе дома в Ревде местные жители обнаружили гуляющую лошадь. Видео с лошадью поделились очевидцы в telegram-канале «Ревдинский рабочий — Ревда».
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