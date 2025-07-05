05 июля 2025
04 июля 2025

По городам Свердловской области начали гулять дикие лисы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лисы спокойно гуляют в парках и на улицах города
Лисы спокойно гуляют в парках и на улицах города Фото:

Дикие лисы стали появляться в населенных пунктах Свердловской области. Жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Лесного сообщили в соцсетях о встречах с животными вблизи жилых районов и популярных городских парков.

«Лису заметили в лесопарке у Парка Маяковского в Екатеринбурге», — рассказали свидетели лесного гостя в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». В Каменске-Уральском же маленького лисенка заметили на дороге около села Маминское.

Самую бесстрашную лису заметили в Лесном — она появилась 5 июля во время городского праздника ко Дню семьи, любви и верности. По словам местных жителей, взрослая лиса появилась прямо среди гуляющих людей и ненадолго задержалась на территории парка, где проходил праздник. Позже ее заметили и в городе.

Но не только дикие лисы ходят по городам области. Во дворе дома в Ревде местные жители обнаружили гуляющую лошадь. Видео с лошадью поделились очевидцы в telegram-канале «Ревдинский рабочий — Ревда».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дикие лисы стали появляться в населенных пунктах Свердловской области. Жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Лесного сообщили в соцсетях о встречах с животными вблизи жилых районов и популярных городских парков. «Лису заметили в лесопарке у Парка Маяковского в Екатеринбурге», — рассказали свидетели лесного гостя в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». В Каменске-Уральском же маленького лисенка заметили на дороге около села Маминское. Самую бесстрашную лису заметили в Лесном — она появилась 5 июля во время городского праздника ко Дню семьи, любви и верности. По словам местных жителей, взрослая лиса появилась прямо среди гуляющих людей и ненадолго задержалась на территории парка, где проходил праздник. Позже ее заметили и в городе. Но не только дикие лисы ходят по городам области. Во дворе дома в Ревде местные жители обнаружили гуляющую лошадь. Видео с лошадью поделились очевидцы в telegram-канале «Ревдинский рабочий — Ревда».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...