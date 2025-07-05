В креативном кластере «На Заводе» в Сысерти (Свердловская область) стартовал двухдневный фестиваль Ивана Купала. На мероприятии планируется большое количество активностей, в том числе мастер-классы, концерты и многое другое. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.
«Купала в самом разгаре и столько яркого произошло и продолжает происходить на Заводе! У нас еще впереди шествие к воде и концерт Флоры Бичахчан. Ждем вас и сегодня, и завтра!» — заявили представители фестиваля.
Уже в первый день на площадке собралось много участников, среди которых жители Сысерти и гости из других городов области. Для детей и взрослых работает серия интерактивных локаций — ремесленные мастер-классы, фудкорт, а также тематические фотозоны. Мероприятие проходит на открытом воздухе.
Фестиваль Ивана Купала в креативном кластере «На Заводе» проводится ежегодно и считается одним из крупнейших этнокультурных событий Свердловской области. Организаторы отмечают, что ожидают приток гостей и во второй день праздника.
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