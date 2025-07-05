05 июля 2025
04 июля 2025

Под Екатеринбургом проходит фестиваль Ивана Купала. Видео

В Сысерти начался двухдневный фестиваль Ивана Купала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль проходит в Сысерти 5 и 6 июля
Фестиваль проходит в Сысерти 5 и 6 июля Фото:

В креативном кластере «На Заводе» в Сысерти (Свердловская область) стартовал двухдневный фестиваль Ивана Купала. На мероприятии планируется большое количество активностей, в том числе мастер-классы, концерты и многое другое. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Купала в самом разгаре и столько яркого произошло и продолжает происходить на Заводе! У нас еще впереди шествие к воде и концерт Флоры Бичахчан. Ждем вас и сегодня, и завтра!» — заявили представители фестиваля.

Уже в первый день на площадке собралось много участников, среди которых жители Сысерти и гости из других городов области. Для детей и взрослых работает серия интерактивных локаций — ремесленные мастер-классы, фудкорт, а также тематические фотозоны. Мероприятие проходит на открытом воздухе.

Фестиваль Ивана Купала в креативном кластере «На Заводе» проводится ежегодно и считается одним из крупнейших этнокультурных событий Свердловской области. Организаторы отмечают, что ожидают приток гостей и во второй день праздника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В креативном кластере «На Заводе» в Сысерти (Свердловская область) стартовал двухдневный фестиваль Ивана Купала. На мероприятии планируется большое количество активностей, в том числе мастер-классы, концерты и многое другое. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Купала в самом разгаре и столько яркого произошло и продолжает происходить на Заводе! У нас еще впереди шествие к воде и концерт Флоры Бичахчан. Ждем вас и сегодня, и завтра!» — заявили представители фестиваля. Уже в первый день на площадке собралось много участников, среди которых жители Сысерти и гости из других городов области. Для детей и взрослых работает серия интерактивных локаций — ремесленные мастер-классы, фудкорт, а также тематические фотозоны. Мероприятие проходит на открытом воздухе. Фестиваль Ивана Купала в креативном кластере «На Заводе» проводится ежегодно и считается одним из крупнейших этнокультурных событий Свердловской области. Организаторы отмечают, что ожидают приток гостей и во второй день праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...