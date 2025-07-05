Baza: в ДНР таксист помог поймать дезертиров

В Харцызске (ДНР) таксист помог задержать троих военнослужащих, подозреваемых в дезертирстве, один из которых был застрелен при попытке бегства. Об этом сообщают telegram-каналы.
Днем 3 июля 20-летний водитель такси сообщил в полицию, что его пассажиры могут быть дезертирами и направляются к пункту пропуска «Успенка». Правоохранители оперативно выехали на место, остановили машину и заблокировали транспортное средство. Один из пассажиров, сидевший спереди и вооруженный ножом, выбил дверь и попытался скрыться. Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, но мужчина не подчинился и продолжил убегать. Тогда сотрудник полиции открыл огонь на поражение и ранил убегавшего, сообщает telegram-канал Baza.
По их данным, впоследствии были установлены личности задержанных. Все трое были объявлены в розыск за самовольное оставление воинской части. Погибшим вследствие ранения оказался 32-летний Иван из Красноярского края. Другими задержанными оказались 35-летний Евгений из Свердловской области и 29-летний Дмитрий из Бурятии. Известно, что ранее все трое отправились в зону СВО после отбытия наказания в местах лишения свободы.
В настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении сотрудника полиции, применившего оружие при задержании, проводится служебная проверка, отметили в канале.
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