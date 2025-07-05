Олег Майами столкнулся с проблемами во время выступления в Лужниках

Певец из Екатеринбурга Олег Майами столкнулся с проблемами во время выступления на юбилейном Open-Air «Нового радио» в Лужниках. Во время концерта у артиста отключили электричество, рассказал Майами в своих соцсетях.
«Именно на моем выступлении отрубилось электричество, видимо договоренности какие-то с городом, тайминг. Что-то они не подрассчитали, и оставались я и Лолита. Канал, который отвечал за звук, основной от плейбека, не работал. Но работали инструменты, и, соответственно, пришлось ориентироваться», — поделился певец в своем telegram-канале.
Майами отметил, что петь вживую для него не проблема, поэтому выступление продолжилось. По его словам, публика положительно оценила его импровизированный номер. Музыкант выразил надежду, что подобная ситуация не повторится на его сольном концерте в Лужниках, который запланирован на 17 августа.
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