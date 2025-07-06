Куда пропадают свердловские бойцы СВО, освобожденные из украинского плена

Свердловские бойцы после освобождения из плена ВСУ находятся в Белоруссии

07 июля 2025 в 07:57 Размер текста - 17 +

Бойцов временно размещают в Белоруссии (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловчане, освобожденные из украинского плена, временно размещены на территории Республики Беларусь. Они находятся под наблюдением белорусских специалистов, что позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности и организовать подготовку к возвращению в Россию. Врачи оказывают бойцам необходимую медицинскую и психологическую помощь. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Пока свердловчане находятся на территории Белоруссии. В ближайшее время планируется транспортировка освобожденных бойцов в Московскую область, где для них будет организована всесторонняя медицинская и психологическая реабилитация. Освобожденные военные пройдут комплексное обследование и получат поддержку, необходимую для адаптации после пребывания в плену. По завершении курса реабилитации бойцы смогут вернуться в свои родные города», — отметила Мерзлякова. Обмены военнопленными между Россией и Украиной продолжаются на регулярной основе. Российские власти подчеркивают, что предпринимаются все необходимые усилия для возвращения граждан страны на родину, а также для обеспечения их безопасности и сохранения здоровья. Вся актуальная информация об успехах российской армии в зоне СВО — в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчане, освобожденные из украинского плена, временно размещены на территории Республики Беларусь. Они находятся под наблюдением белорусских специалистов, что позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности и организовать подготовку к возвращению в Россию. Врачи оказывают бойцам необходимую медицинскую и психологическую помощь. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Пока свердловчане находятся на территории Белоруссии. В ближайшее время планируется транспортировка освобожденных бойцов в Московскую область, где для них будет организована всесторонняя медицинская и психологическая реабилитация. Освобожденные военные пройдут комплексное обследование и получат поддержку, необходимую для адаптации после пребывания в плену. По завершении курса реабилитации бойцы смогут вернуться в свои родные города», — отметила Мерзлякова. Обмены военнопленными между Россией и Украиной продолжаются на регулярной основе. Российские власти подчеркивают, что предпринимаются все необходимые усилия для возвращения граждан страны на родину, а также для обеспечения их безопасности и сохранения здоровья. Вся актуальная информация об успехах российской армии в зоне СВО — в отдельном сюжете.