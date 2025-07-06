Население Екатеринбурга в 2045 году достигнет двух миллионов человек, поэтому городу необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Об этом в ходе приветственной речи на девятом российско-китайском ЭКСПО по теме городского планирования, что проходит в рамках «Иннопрома» в «Екатеринбург-ЭКСПО», заявил мэр столицы Урала Алексей Орлов.
«Населения к 2045 году мы ожидаем, что достигнет двух миллионов человек. В связи с этим возникает острая необходимость формирования нового единого транспортного каркаса мегаполиса, включающего и автобусы, троллейбусы, трамваи, подземную метро, а также систему наземного метро. Для этого была запущена масштабная транспортная реформа. В этом нам неоценимую помощь оказывает руководство нашего региона», — заявил Орлов.
В Екатеринбурге стартовала в 15-й раз международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Саудовская Аравия. В выставке примут участие представители 50-ти стран мира, состоится более 100 деловых мероприятий.
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