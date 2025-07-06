06 июля 2025

Население Екатеринбурга достигнет двух миллионов человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост численности населения в городе ожидается к 2045 году
Рост численности населения в городе ожидается к 2045 году Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Население Екатеринбурга в 2045 году достигнет двух миллионов человек, поэтому городу необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Об этом в ходе приветственной речи на девятом российско-китайском ЭКСПО по теме городского планирования, что проходит в рамках «Иннопрома» в «Екатеринбург-ЭКСПО», заявил мэр столицы Урала Алексей Орлов.

«Населения к 2045 году мы ожидаем, что достигнет двух миллионов человек. В связи с этим возникает острая необходимость формирования нового единого транспортного каркаса мегаполиса, включающего и автобусы, троллейбусы, трамваи, подземную метро, а также систему наземного метро. Для этого была запущена масштабная транспортная реформа. В этом нам неоценимую помощь оказывает руководство нашего региона», — заявил Орлов.

В Екатеринбурге стартовала в 15-й раз международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Саудовская Аравия. В выставке примут участие представители 50-ти стран мира, состоится более 100 деловых мероприятий.

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Население Екатеринбурга в 2045 году достигнет двух миллионов человек, поэтому городу необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Об этом в ходе приветственной речи на девятом российско-китайском ЭКСПО по теме городского планирования, что проходит в рамках «Иннопрома» в «Екатеринбург-ЭКСПО», заявил мэр столицы Урала Алексей Орлов. «Населения к 2045 году мы ожидаем, что достигнет двух миллионов человек. В связи с этим возникает острая необходимость формирования нового единого транспортного каркаса мегаполиса, включающего и автобусы, троллейбусы, трамваи, подземную метро, а также систему наземного метро. Для этого была запущена масштабная транспортная реформа. В этом нам неоценимую помощь оказывает руководство нашего региона», — заявил Орлов. В Екатеринбурге стартовала в 15-й раз международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Саудовская Аравия. В выставке примут участие представители 50-ти стран мира, состоится более 100 деловых мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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