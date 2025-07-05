В Кольцово массово задерживаются рейсы

В Кольцово 6 июля массово задерживаются рейсы: два в российские города и один заграницу. Самолеты не могут вылететь в Нижний Новгород, Красноярск и Стамбул (Турция), следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Рейс WZ-2029 компании Red Wings в Нижний Новгород переноситься уже во второй раз. Самолет должен был вылететь в 21:25 по уральскому времени и прилететь в 21:30 по местному времени. Сейчас вылет борта из Екатеринбурга намечен на 11:20.
Также задерживается рейс FV-6756 в Красноярск авиакомпании «Россия». Борт должен был вылететь из Екатеринбурга в 14:50 и долететь до сибирского города в 19:50 по местному времени. Сейчас же время вылета самолета из Кольцово перенесен на 16:50 по уральскому времени.
Заграничный рейс SU-630 в Стамбул от «Аэрофлота» задерживается почти на девять часов. Самолет должен был вылететь в 08:20 и прилететь в 11:45 по местному времени. Сейчас вылет борта из Екатеринбурга перенесен на 17:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!