05 июля 2025
04 июля 2025

В Кольцово массово задерживаются рейсы

В Кольцово массово задерживаются рейсы: два в российские города и один заграницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты задерживаются от 2 до 12 часов
Самолеты задерживаются от 2 до 12 часов Фото:

В Кольцово 6 июля массово задерживаются рейсы: два в российские города и один  заграницу. Самолеты не могут вылететь в Нижний Новгород, Красноярск и Стамбул (Турция), следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Рейс WZ-2029 компании Red Wings в Нижний Новгород переноситься уже во второй раз. Самолет должен был вылететь в 21:25 по уральскому времени и прилететь в 21:30 по местному времени. Сейчас вылет борта из Екатеринбурга намечен на 11:20.

Также задерживается рейс FV-6756 в Красноярск авиакомпании «Россия». Борт должен был вылететь из Екатеринбурга в 14:50 и долететь до сибирского города в 19:50 по местному времени. Сейчас же время вылета самолета из Кольцово перенесен на 16:50 по уральскому времени.

Заграничный рейс SU-630 в Стамбул от «Аэрофлота» задерживается почти на девять часов. Самолет должен был вылететь в 08:20 и прилететь в 11:45 по местному времени. Сейчас вылет борта из Екатеринбурга перенесен на 17:00.

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В Кольцово 6 июля массово задерживаются рейсы: два в российские города и один  заграницу. Самолеты не могут вылететь в Нижний Новгород, Красноярск и Стамбул (Турция), следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Рейс WZ-2029 компании Red Wings в Нижний Новгород переноситься уже во второй раз. Самолет должен был вылететь в 21:25 по уральскому времени и прилететь в 21:30 по местному времени. Сейчас вылет борта из Екатеринбурга намечен на 11:20. Также задерживается рейс FV-6756 в Красноярск авиакомпании «Россия». Борт должен был вылететь из Екатеринбурга в 14:50 и долететь до сибирского города в 19:50 по местному времени. Сейчас же время вылета самолета из Кольцово перенесен на 16:50 по уральскому времени. Заграничный рейс SU-630 в Стамбул от «Аэрофлота» задерживается почти на девять часов. Самолет должен был вылететь в 08:20 и прилететь в 11:45 по местному времени. Сейчас вылет борта из Екатеринбурга перенесен на 17:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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