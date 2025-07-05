В Екатеринбург привезли десятки дронов на «Иннопром». Фото

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге покажут дроны, трамваи и электромобили

06 июля 2025 в 23:08 Размер текста - 17 +

Инновационные дроны покажут на выставке ИННОПРОМ-2025 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2025» Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2025 стартует в Екатеринбурге уже в 15-й раз, собирая ведущих представителей промышленности, науки и технологий. Мероприятие традиционно проходит на площадке «Екатеринбург Экспо». В преддверии официального открытия корреспондент URA.RU посетила павильоны, где в настоящее время активно ведется монтаж выставочных стендов. Подробнее об экспозициях — в фоторепортаже агентства. В этом году ИННОПРОМ демонстрирует широкий спектр современных разработок: электромобили, инновационные трамваи, робототехнические комплексы и десятки беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание уделено технологиям автоматизации и цифровизации производства, которые становятся драйверами развития промышленности. Страной-партнером ИННОПРОМ-2025 выступает Королевство Саудовская Аравия. Делегацию возглавит министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф. Помимо аравийцев свои стенды развернут Казахстан, Беларусь и ведущие российские регионы: Татарстан, Башкирия, Челябинская область, Москва и другие. Каждый участник представит собственные инновационные решения, проекты по импортозамещению и экспортные инициативы. В рамках форума запланированы десятки тематических мероприятий — от круглых столов до презентаций новых продуктов. Основные темы: цифровизация промышленности, устойчивое развитие, внедрение передовых технологий и расширение экспортного потенциала. Ожидается подписание ряда соглашений и запуск совместных проектов. Все самые свежие и важные новости о ходе выставки, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2025 стартует в Екатеринбурге уже в 15-й раз, собирая ведущих представителей промышленности, науки и технологий. Мероприятие традиционно проходит на площадке «Екатеринбург Экспо». В преддверии официального открытия корреспондент URA.RU посетила павильоны, где в настоящее время активно ведется монтаж выставочных стендов. Подробнее об экспозициях — в фоторепортаже агентства. В этом году ИННОПРОМ демонстрирует широкий спектр современных разработок: электромобили, инновационные трамваи, робототехнические комплексы и десятки беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание уделено технологиям автоматизации и цифровизации производства, которые становятся драйверами развития промышленности. Страной-партнером ИННОПРОМ-2025 выступает Королевство Саудовская Аравия. Делегацию возглавит министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф. Помимо аравийцев свои стенды развернут Казахстан, Беларусь и ведущие российские регионы: Татарстан, Башкирия, Челябинская область, Москва и другие. Каждый участник представит собственные инновационные решения, проекты по импортозамещению и экспортные инициативы. В рамках форума запланированы десятки тематических мероприятий — от круглых столов до презентаций новых продуктов. Основные темы: цифровизация промышленности, устойчивое развитие, внедрение передовых технологий и расширение экспортного потенциала. Ожидается подписание ряда соглашений и запуск совместных проектов. Все самые свежие и важные новости о ходе выставки, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете URA.RU.