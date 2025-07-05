Главу ДНР Пушилина ждут в Екатеринбурге

Главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина ждут на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
По словам источника, Пушилин, вероятно, посетит стенд ДНР и Свердловской области. «Участие Пушилина в юбилейной выставке заявлено. Если не будет каких-то изменений в графике, то глава региона вместе с министром промышленности и торговли ДНР Гургеном Малхасяном посетят Екатеринбург», — отметил собеседник агентства.
7-10 июля 2025 года в городе Екатеринбург пройдет международная промышленная выставка ИННОПРОМ — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Форум проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!