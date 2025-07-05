05 июля 2025

Главу ДНР Пушилина ждут в Екатеринбурге

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Глава ДНР Пушилин посетит на «Иннопроме» стенд своей республики и Свердловской области
Глава ДНР Пушилин посетит на «Иннопроме» стенд своей республики и Свердловской области Фото:
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«Иннопром — 2025»

Главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина ждут на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

По словам источника, Пушилин, вероятно, посетит стенд ДНР и Свердловской области. «Участие Пушилина в юбилейной выставке заявлено. Если не будет каких-то изменений в графике, то глава региона вместе с министром промышленности и торговли ДНР Гургеном Малхасяном посетят Екатеринбург», — отметил собеседник агентства.

7-10 июля 2025 года в городе Екатеринбург пройдет международная промышленная выставка ИННОПРОМ — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Форум проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.

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Главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина ждут на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. По словам источника, Пушилин, вероятно, посетит стенд ДНР и Свердловской области. «Участие Пушилина в юбилейной выставке заявлено. Если не будет каких-то изменений в графике, то глава региона вместе с министром промышленности и торговли ДНР Гургеном Малхасяном посетят Екатеринбург», — отметил собеседник агентства. 7-10 июля 2025 года в городе Екатеринбург пройдет международная промышленная выставка ИННОПРОМ — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Форум проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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