Силовики пришли с обысками к главе свердловского департамента туризма Тукановой

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Эльмире Тукановой в начале мая предложили уйти в отставку
Эльмире Тукановой в начале мая предложили уйти в отставку Фото:

Силовики провели обыски в офисе департамента по развитию туризма Свердловской области на Московской, 11 в Екатеринбурге. Как рассказал URA.RU источник, претензии правоохранителей связаны с выдачей грантов, которые она в последнее время пыталась оспорить.

«Работали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке спецназа МВД. Прошла выемка документов по выданным грантам и субсидиям», — поделился собеседник.

Сама Туканова находится в офисе, ее никуда не увезли, добавил он. На звонок корреспондента она не ответила.

Туканова считается соратницей прежнего губернатора Евгения Куйвашева. Спустя месяц после того, как 26 марта он ушел в отставку, заявление на увольнение предложили написать ей. Но все это время чиновница сопротивляется отставке.

Недавно она инициировала судебные разбирательства с компаниями, получившими субсидии на объекты туристической инфраструктуры. При этом сама же все объекты от грантополучателей и приняла и даже отчиталась перед депутатами заксо. С начала мая Туканова находилась то в отпуске, то на больничном. А на работу вернулась после заступничества первого губернатора Эдуарда Росселя — она помогала поддерживать его проект «Демидовского Фонда».

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Силовики провели обыски в офисе департамента по развитию туризма Свердловской области на Московской, 11 в Екатеринбурге. Как рассказал URA.RU источник, претензии правоохранителей связаны с выдачей грантов, которые она в последнее время пыталась оспорить. «Работали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке спецназа МВД. Прошла выемка документов по выданным грантам и субсидиям», — поделился собеседник. Сама Туканова находится в офисе, ее никуда не увезли, добавил он. На звонок корреспондента она не ответила. Туканова считается соратницей прежнего губернатора Евгения Куйвашева. Спустя месяц после того, как 26 марта он ушел в отставку, заявление на увольнение предложили написать ей. Но все это время чиновница сопротивляется отставке. Недавно она инициировала судебные разбирательства с компаниями, получившими субсидии на объекты туристической инфраструктуры. При этом сама же все объекты от грантополучателей и приняла и даже отчиталась перед депутатами заксо. С начала мая Туканова находилась то в отпуске, то на больничном. А на работу вернулась после заступничества первого губернатора Эдуарда Росселя — она помогала поддерживать его проект «Демидовского Фонда».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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