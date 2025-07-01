Силовики пришли с обысками к главе свердловского департамента туризма Тукановой

Силовики провели обыски в офисе департамента по развитию туризма Свердловской области на Московской, 11 в Екатеринбурге. Как рассказал URA.RU источник, претензии правоохранителей связаны с выдачей грантов, которые она в последнее время пыталась оспорить.
«Работали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке спецназа МВД. Прошла выемка документов по выданным грантам и субсидиям», — поделился собеседник.
Сама Туканова находится в офисе, ее никуда не увезли, добавил он. На звонок корреспондента она не ответила.
Туканова считается соратницей прежнего губернатора Евгения Куйвашева. Спустя месяц после того, как 26 марта он ушел в отставку, заявление на увольнение предложили написать ей. Но все это время чиновница сопротивляется отставке.
Недавно она инициировала судебные разбирательства с компаниями, получившими субсидии на объекты туристической инфраструктуры. При этом сама же все объекты от грантополучателей и приняла и даже отчиталась перед депутатами заксо. С начала мая Туканова находилась то в отпуске, то на больничном. А на работу вернулась после заступничества первого губернатора Эдуарда Росселя — она помогала поддерживать его проект «Демидовского Фонда».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!