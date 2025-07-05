В Свердловской области в загородном клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково проходит Сабантуй-2025. Несмотря на дождливое утро, праздник собрал множество участников и зрителей, для которых подготовили насыщенную программу, передает корреспондент URA.RU.
Среди гостей — губернатор Свердловской области Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Татарстана Рустам Мининханов и заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шахнезиев. Также праздник посетили депутаты заксобрания области и гордумы Екатеринбурга, депутат госсобрания республики Башкортостан Гульнур Кульсарина и глава Сысерти.
На месте работают более 10 подворий, в том числе от республик Татарстан и Башкортостан. Среди зрителей проводится лотерея, конные скачки и борьба курэш, за победу в которых можно будет получить машину.
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