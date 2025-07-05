05 июля 2025
04 июля 2025

Лотерея, скачки и первые лица области: как проходит Сабантуй под Екатеринбургом. Фото

В Свердловской области проходит Сабантуй-2025
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сабантуе участвуют подворья не только из Свердловской области, но и из Татарстана и Башкортостана
В Сабантуе участвуют подворья не только из Свердловской области, но и из Татарстана и Башкортостана Фото:

В Свердловской области в загородном клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково проходит Сабантуй-2025. Несмотря на дождливое утро, праздник собрал множество участников и зрителей, для которых подготовили насыщенную программу, передает корреспондент URA.RU.

Среди гостей — губернатор Свердловской области Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Татарстана Рустам Мининханов и заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шахнезиев. Также праздник посетили депутаты заксобрания области и гордумы Екатеринбурга, депутат госсобрания республики Башкортостан Гульнур Кульсарина и глава Сысерти.

На месте работают более 10 подворий, в том числе от республик Татарстан и Башкортостан. Среди зрителей проводится лотерея, конные скачки и борьба курэш, за победу в которых можно будет получить машину.

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В Свердловской области в загородном клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково проходит Сабантуй-2025. Несмотря на дождливое утро, праздник собрал множество участников и зрителей, для которых подготовили насыщенную программу, передает корреспондент URA.RU. Среди гостей — губернатор Свердловской области Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Татарстана Рустам Мининханов и заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шахнезиев. Также праздник посетили депутаты заксобрания области и гордумы Екатеринбурга, депутат госсобрания республики Башкортостан Гульнур Кульсарина и глава Сысерти. На месте работают более 10 подворий, в том числе от республик Татарстан и Башкортостан. Среди зрителей проводится лотерея, конные скачки и борьба курэш, за победу в которых можно будет получить машину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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