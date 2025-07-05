05 июля 2025

Свердловчане выиграли горный марафон «Конжак»

Свердловчане завоевали призовые места на горном марафоне «Конжак»
© Служба новостей «URA.RU»
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В горном марафоне «Конжак» приняло участие около 1,5 тысячи человек
В горном марафоне «Конжак» приняло участие около 1,5 тысячи человек Фото:

Жители Свердловской области завоевали большинство призовых мест на горном марафоне «Конжак», который прошел 6 июля недалеко от города Карпинск. Абсолютным победителем забега в девятый раз стал Евгений Марков из села Петрокаменское, рассказали организаторы марафона.

«Евгений Марков в девятый раз стал победителем горного марафона „Конжак“! Невероятный результат!» — сообщили организаторы соревнования в своем telegram-канале. Мужчина прошел дистанцию в 42 километра за 3 часа 1 минуту и 27 секунд. 

Всю тройку лучших заняли свердловчане. Петр Медведев из Нижнего Тагила занял второе место, а Алексей Пагнуев из Ревды третье.

Среди женщин первое место заняла Анастасия Игнатьева из Верхней Салды с результатом 3 часа 58 минут и 9 секунд. В десятку лучших также вошла екатеринбурженка Юлия Мошкина. Девушка заняла седьмое место.

В этом году на старт марафона вышли около 1500 человек. Для участников и гостей мероприятия работали мастер-классы, торговые ряды, прошли выступления творческих коллективов, а Дмитрий Губерниев исполнил песню «Герои спорта».

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Жители Свердловской области завоевали большинство призовых мест на горном марафоне «Конжак», который прошел 6 июля недалеко от города Карпинск. Абсолютным победителем забега в девятый раз стал Евгений Марков из села Петрокаменское, рассказали организаторы марафона. «Евгений Марков в девятый раз стал победителем горного марафона „Конжак“! Невероятный результат!» — сообщили организаторы соревнования в своем telegram-канале. Мужчина прошел дистанцию в 42 километра за 3 часа 1 минуту и 27 секунд.  Всю тройку лучших заняли свердловчане. Петр Медведев из Нижнего Тагила занял второе место, а Алексей Пагнуев из Ревды третье. Среди женщин первое место заняла Анастасия Игнатьева из Верхней Салды с результатом 3 часа 58 минут и 9 секунд. В десятку лучших также вошла екатеринбурженка Юлия Мошкина. Девушка заняла седьмое место. В этом году на старт марафона вышли около 1500 человек. Для участников и гостей мероприятия работали мастер-классы, торговые ряды, прошли выступления творческих коллективов, а Дмитрий Губерниев исполнил песню «Герои спорта».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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