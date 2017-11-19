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19 ноября 2017
18 ноября 2017
13:37  19 ноября 2017 0

Первый полет новейшего «летающего радара» А-100 попал на видео

Самолет впервые поднялся в небоФото: пресс-служба концерна «Вега»

В Интернете появилось видео первого полёта нового отечественного авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. Запись была опубликована телеканалом «Звезда».

Как отмечает RT, в рамках тестового полёта военные специалисты смогли отследить состояние аэродинамических параметров самолёта, а также оценили работоспособность электроники и аппаратуры авиалайнера.

Как ранее писало «URA.RU», самолёт радиолокационного дозора, или «летающий радар», совершил свой первый полёт 18 ноября. Новая разработка призвана заменить уже устаревшие машины А-50 и А-50У. Новинку могут принять на вооружение через три года.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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