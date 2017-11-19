Первый полет новейшего «летающего радара» А-100 попал на видео

13:37 19 ноября 2017 0

Самолет впервые поднялся в небо Фото: пресс-служба концерна «Вега»

В Интернете появилось видео первого полёта нового отечественного авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. Запись была опубликована телеканалом «Звезда».

Как отмечает RT, в рамках тестового полёта военные специалисты смогли отследить состояние аэродинамических параметров самолёта, а также оценили работоспособность электроники и аппаратуры авиалайнера.

Как ранее писало «URA.RU», самолёт радиолокационного дозора, или «летающий радар», совершил свой первый полёт 18 ноября. Новая разработка призвана заменить уже устаревшие машины А-50 и А-50У. Новинку могут принять на вооружение через три года.