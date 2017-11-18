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18 ноября 2017
15:33  18 ноября 2017 0

Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

А-100 способен сопровождать воздушные цели и участвовать участвовать в управлении истребительной авиациейФОТО: пресс-служба концерна «Вега»

Российский самолет радиолокационного дозора А-100 совершил первый полет, в ходе которого были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и целевой аппаратуры радиотехнического комплекса. Об этом сообщает телеканал RT.

«18 ноября 2017 года состоялся первый полёт многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100», — говорится в сообщении пресс-службы концерна «Вега».

Известно, что полет прошел успешно.

Создание А-100 проходит в рамках опытно-конструкторской проекта «Премьер-476». Новая модель должна прийти на смену самолетам А-50 и А-50У. Ранее сообщалось, что поставки новых машин на вооружение российских войск начнутся в 2020 году.

Сергей Макеев
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