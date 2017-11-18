Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

А-100 способен сопровождать воздушные цели и участвовать участвовать в управлении истребительной авиацией
Российский самолет радиолокационного дозора А-100 совершил первый полет, в ходе которого были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и целевой аппаратуры радиотехнического комплекса. Об этом сообщает телеканал RT.
«18 ноября 2017 года состоялся первый полёт многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100», — говорится в сообщении пресс-службы концерна «Вега».
Известно, что полет прошел успешно.
Создание А-100 проходит в рамках опытно-конструкторской проекта «Премьер-476». Новая модель должна прийти на смену самолетам А-50 и А-50У. Ранее сообщалось, что поставки новых машин на вооружение российских войск начнутся в 2020 году.