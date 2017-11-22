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22 ноября 2017
15:07  22 ноября 2017 0

Бывшего солиста Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

ФОТО: Wikimedia Commons

Певица Мелисса Шуман обвинила бывшего вокалиста группы Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании. По словам артистки, инцидент произошел в 2002 году, когда девушке было 18 лет.

На тот момент она снималась в телевизионном шоу вместе с Картером. Однажды в свободное от съемок время певец повел ее в туалет офиса и начал расстегивать штаны. «Моей единственной мыслью было быстрее уйти оттуда», — написала Мелисса в своем блоге.

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Шуман еще тогда была намерена заявить о случившемся в полицию, но менеджер певицы отговорил ее, предупредив, что Картера поддержат хорошие юристы.

Волна обвинений в сексуальных домогательствах охватила США после скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. С обвинениями в его адрес выступило более полусотни известных женщин. В домогательствах также обвиняются актеры Сильвестр Сталлоне, Стивен Сигал и Кевин Спейси.

Дарья Рукачёва
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