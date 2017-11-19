Кто организовал скандалы с секс-домогательствами в США

15:53 19 ноября 2017 0

Скандал с харрасментом уже разрушил десятки карьер. Доберется ли он до первого лица США? Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Серия скандалов с сексуальными домогательствами (харрасментом), которая в Америке длится уже второй месяц, начинает выходить за пределы Голливуда и постепенно переходит в политику. Так, в середине ноября в сексуальных преступлениях многолетней давности был обвинен 70-летний кандидат в сенаторы от республиканцев Рой Мур. Коллеги по партии уже потребовали от него снять свою кандидатуру на выборах. 16 ноября радиоведущая Лин Твиден рассказала о домогательствах со стороны сенатора-демократа Эла Франкена. По ее словам, он насильно целовал ее и трогал за грудь 11 лет назад. Кроме того, сам печально известный продюсер Харви Вайнштейн был известен, как сторонник демократов — он жертвовал деньги на кампанию Хилари Клинтон. Эксперты предвещают: скандал может дойти и до Дональда Трампа, став еще одной потенциальной причиной для его импичмента.

Сторонник демократов и главный редактор журнала New Yorker Дэвид Рэмник уже попробовал запустить волну в эту сторону.

«Хватание за грудь и половые органы, насильственные поцелуи, — таков президент Соединенных Штатов Америки. Как же этот человек может руководить самым главным офисом на планете?»,

— вопрошал он в статье «Миг Вайнштейна и президентство Дональда Трампа» 20 ноября.

На записи 2005 года Трамп говорил, что женщины позволяют себя целовать, если ты миллиардер и звезда. Эту запись использовали против него на выборах Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Попытка срезать Трампа на домогательствах уже предпринималась во время президентских выборов, напоминает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. «Во время избирательной кампании сразу несколько женщин в возрасте уже обвиняли его в домогательствах. Однако, когда адвокаты Трампа заявили, что готовы рассмотреть эти обвинения в суде, на этом все и закончилось», — рассказал Васильев «URA.RU». Кроме того, по словам эксперта, причиной для импичмента должны быть нарушения, сделанные, в первую очередь в период самого президентства.

«В соответствие с Конституцией президента можно отстранить от власти только если он совершил тяжелое уголовное преступление, — рассуждает директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. — Является ли таковым харрасмент — не могу сказать. Но, вспоминая случай с Биллом Клинтоном, надо иметь ввиду, что его судили не за сам факт секса с Моникой Левински, а за то, что скрыл этот факт и наврал под присягой. А лжесвидетельствование — это серьезное преступление в американском праве», — сообщил Рогулев «URA.RU».

Вокруг скандала с харрасментом существует сразу несколько политических конспирологических теорий, говорит эксперт.

«Первая теория гласит, что скандал инсценировали демократы, чтобы в дальнейшем обернуть обвинения против Трампа.

Другая теория, наоборот, уверяет, что это Трамп мстит Голливуду, который во время президентской кампании массово поддержал Хилари Клинтон и демократов», — рассказал Рогулев «URA.RU».

Как бы то ни было, эта история вышла из-под контроля обеих партий, отмечает завсектором внешней и внутренней политики США ИМЭО Юрия Журавлева. «Выйдя из Голливуда, эта история достигла таких масштабов, что перекинулась и на политическую сферу. Под обвинения попал уже даже престарелый Джордж Буш-старший. Мощи этой волны вполне достаточно, чтобы смещать сенаторов и губернаторов, на которых будут находиться доказательства. Но маловероятно, что она докатится до Трампа», — сообщила Журавлева «URA.RU».

Пока что скандал затронул в первую очередь звезд Голливуда. В большинстве своем работники киноиндустрии — сторонники демократической партии Фото: depositphotos.com © URA.RU

При попытках смещения Трампа будут подниматься более весомые для американского общества темы вроде уклонения от налогов или политических связей с Россией, считает ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич. «Все, что американцы могли узнать о Трампе насчет харрасмента, они уже узнали до выборов. Ту запись, где нынешний президент говорит о том, как он обращается с женщинами прокрутили уже более миллиона раз, однако это не помешало ему избраться», — рассказал эксперт «URA.RU».

Скандал в США начался с обвинений в домогательстве в адрес известного продюсера Харви Вайнштейна. В настоящий момент в харрасменте обвиняются десятки известных политиков и актеров, среди них Кевин Спейси, Дастин Хоффман, Бен Аффлек, Стивен Сигал и другие. Из-за скандалов карьеры некоторых из них уже оказались под угрозой. В ноябре скандал вышел за пределы США. Так 2 ноября, в отставку подал министр обороны Британии Майкл Фэллон, когда одна из журналисток вспомнила, что десять лет назад, во время интервью, он положил руку ей на колено.