18:53 22 ноября 2017 0

Тюменские врачи верят, что президент поможет передать больницу Водников региону Фото: страница Виктора Петрова в «Фейсбуке»

Тюменскую больницу Водников может спасти только смена собственника. Врачи медучреждения попросили президента России Владимира Путина помочь им перейти из ведения Омска под крыло правительства Тюменской области. «Иначе больницы не будет вообще», — пишут медики.

Врачи направили уже второе письмо главе государства, и на этот раз подписей под обращением больше. На такой шаг люди решились после визита в больницу Водников высокого начальства: прочитав первое письмо президенту, из Омска приехал директор Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Шутов.

В первом письме врачи написали, что получают в 2,5 раза меньше, чем сотрудники тюменских больниц Фото: с сайта tumen-fmba.ru

Именно этой организации принадлежит тюменская больница. «Шутов сказал: денег нет. Ну, раз нет — так отдавайте нас, — отметил в разговоре с „URA.RU“ один из сотрудников больницы Водников. — Мы написали второе письмо президенту. Биться — так уже до конца».

В письме медики рассказали об ужасающем состоянии больницы Водников. «Вот уже пять лет протекает крыша, вода постоянно течет с потолка. В отделении терапии, которое расположено на верхнем этаже, на стенах везде плесень, — говорится в письме. — Кровати в палатах были закуплены еще 30 лет назад и с тех пор не заменялись. В отделении хирургии и анестезиологии нет современных функциональных кроватей. 70% медицинского оборудования имеет 90-100% износа. И это при том, что поток пациентов на операции в нашу больницу очень большой, в день выполняется до 8-10 плановых операций!»

«В кабинете эндоскопии в настоящее время имеется один гастроскоп, который постоянно ремонтируется, бронхоскоп и колоноскопы не функционируют (им уже более 10 лет!). То же самое касается аппаратов УЗИ, ЭКГ».

«Рентгеноаппаратура устарела и постоянно ломается, мы вынуждены по дежурству выполнять рентгенографию органов брюшной полости и конечностей на флюорографе!».

Вот так в марте этого года выглядела больница Водников Фото: Лаура Вандерлей, «ВКонтакте»

«Ремонт в отделениях не проводился уже более 20 лет. Проводился только текущий косметический ремонт — замазываются дыры на потолках, трещины в стенах, подклеивается отпавший кафель. Но больница требует капитального ремонта! Необходима перепланировка палат, согласно современным санитарным нормам».

«В операционном блоке ни разу за все время существования больницы не менялись операционные столы. В настоящее время мы оперируем на столах, выпущенных в 50-х годах прошлого века».

«Таких убогих больниц нет нигде в Тюменской области!» — подытожили врачи.

Люди рассказали, что за прошлый год больницу покинуло больше 90 сотрудников, в последние недели ушли еще 25 человек — медики переходят в больницы, подведомственные департаменту здравоохранения Тюменской области. Во взрослой поликлинике больницы Водников осталось три участковых терапевта на семь участков. Состояние больницы вызывает перманентный поток жалоб пациентов — часть из которых, включая фотографии жутких палат, оказывается в соцсетях. Такие снимки появились, к примеру, в марте этого года и сразу попали на страницы СМИ.

«За последние пять лет в больницу не поступило ни копейки средств на ремонт больницы и на закупку нового оборудования, — говорится в письме. — Нам непонятно: либо эти средства не выделены на федеральном уровне ФМБА, либо осели в Западно-Сибирском медицинском центре».

Сейчас больница Водников 98% средств зарабатывает за счет оказания плановой и экстренной помощи пациентам Тюмени и Тюменского района — деньги перечисляет ТФОМС. «Однако неэффективное руководство вышестоящих организаций (ФМБА и ЗСМЦ ФМБА) привело к тому, что госзаказ у нас сократили (…) на конец ноября не хватает средств, чтобы выплатить заработную плату сотрудникам больницы», — пишут врачи.

Врачи говорят, что жители окрестных районов тоже готовят письмо в поддержку больницы Фото: с сайта tumen-fmba.ru

«У нас единственный стационар на всю Зареку (Заречная часть Тюмени, которая является районом перспективной застройки — ред.), — говорит заведующий хирургическим отделением больницы, врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук Виктор Петров. —

Мы здесь фактически монополисты — но такие, что ничего не можем. Потому что ФМБА и Омск ничего не дают. Нам говорят, что нет денег. Ну хорошо, нет на зарплату — а оборудование? Говорят, что больница должна сама зарабатывать и закупать — но оборудование стоит очень дорого. Сейчас уже жильцы этих районов говорят, что тоже готовят письмо в нашу поддержку. Потому что больница-то нужна, надо что-то делать».

Получить комментарий у главврача больницы Водников Ивана Брагина не удалось: корреспонденту «URA.RU» он сообщил, что не имеет полномочий на то, чтобы общаться с прессой. Источник, знакомый с ситуацией в тюменской больнице, пояснил корреспонденту агентства, что в омском медцентре крайне недовольны обнародованием истории с финансированием, поэтому руководству тюменской больницы отныне запрещено разговаривать с прессой.

В пресс-центре Омского ЗСМЦ ФМБА подтвердили: Владимир Шутов, действительно, побывал в Тюмени. По поводу возможности передачи больницы Водников в ведение Тюменской области, в пресс-центре попросили направить письменный запрос.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области корреспонденту агентства сообщили, что получили пока только первое письмо, направленное медиками во все инстанции. «Письмо на рассмотрении», — подтвердили там.

«URA.RU» будет следить за развитием ситуации.