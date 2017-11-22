Звезду «Игры престолов» вывели из себя вопросы о сексе

19:28 22 ноября 2017 0

Актриса высказалась по поводу секса в сериале Фото: Wikimedia Commons

Британская актриса Эмилия Кларк, которая исполняет роль Дейнерис в фэнтезийном сериале «Игра престолов», резко высказалась после частых вопросов об эротических сценах.

Актриса вышла из себя после многочисленных вопросов людей, интересующихся у нее сценами эротического характера в сериале. «Секс и обнаженка повсюду. Так много сериалов фокусируются на простом факте, что люди размножаются. Люди занимаются этим для удовольствия — это часть жизни», — цитирует ее слова журнал Harpers Bazaar.

Кларк также отметила, что такое увлечение зрителей является нездоровым и умаляет заслуги других качественных кинолент. В пример она привела «Рассказ служанки» и призналась, что плакала, когда сериал закончился.

Ранее хакеры выложили в Сеть эротическую фотографию, на которой запечатлена актриса Натали Эммануэль, также сыгравшая в сериале «Игра престолов».