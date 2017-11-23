Соревнования состоятся в марте 2018 года
Старт продаж билетов на Кубок мира по биатлону в Тюмени намечен на 11 декабря. Точная их стоимость и общее количество пока не сообщаются.
Сейчас на стадионе спорткомплекса «Жемчужина Сибири» идет реконструкция трибун. После ее окончания, а также установки дополнительных мест для болельщиков будет определена ценовая политика, а также количество билетов, которые поступят в открытую продажу, пишет агентство «Вслух.ру».
Мировой турнир пройдет в Тюмени с 19 по 26 марта 2018 года.
Как ранее сообщало «URA.RU», Международный союз биатлонистов (IBU) не включил в календарь Кубка мира 2018/2019 российский этап соревнований.