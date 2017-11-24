На челябинского пенсионера обрушилась стена, пока он разбирал гараж на металлолом

Мужчину придавило железобетонной плитой
Челябинского пенсионера придавило железобетонной плитой, когда он срезал металлические конструкции с гаража. Спасать его пришлось специалистам МЧС.
По словам спасателей, 65-летний мужчина разбирал гараж на металлолом. «ЧП произошло на улице „Парк Б“. По словам очевидцев, мужчина разбирал старый заброшенный гараж. Он срезал металлическую конструкцию, которая, видимо, держала железобетонную плиту. Плита на него обрушилась», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь городской службы спасения Римма Садыкова.
Спасти мужчину не удалось. Как пояснили спасатели, от полученных травм тот скончался на месте.