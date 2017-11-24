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Главные новости Челябинской области
10:36  24 ноября 2017 0

На челябинского пенсионера обрушилась стена, пока он разбирал гараж на металлолом

Парк Победы. Курган, гаражи, улица рихарда зорге46а
Мужчину придавило железобетонной плитойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинского пенсионера придавило железобетонной плитой, когда он срезал металлические конструкции с гаража. Спасать его пришлось специалистам МЧС.

По словам спасателей, 65-летний мужчина разбирал гараж на металлолом. «ЧП произошло на улице „Парк Б“. По словам очевидцев, мужчина разбирал старый заброшенный гараж. Он срезал металлическую конструкцию, которая, видимо, держала железобетонную плиту. Плита на него обрушилась», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь городской службы спасения Римма Садыкова.

Спасти мужчину не удалось. Как пояснили спасатели, от полученных травм тот скончался на месте.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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