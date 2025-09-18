Депутат Решетников досрочно ушел из челябинского заксобрания

Депутат заксобрания Челябинской области Александр Решетников досрочно сложил полномочия. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации.

«Досрочно прекратить полномочия депутата законодательного собрания Решетникова Александра Юрьевича с 17 сентября 2025 года», — говорится в постановлении ЗСО. Постановление вступило в силу в тот же день.

Полномочия депутатов заксобрания действуют до 2 октября, когда состоится первое заседание заксобрания нового созыва. Решетников в состав нового созыва не вошел.

Однако он избрался в собрание депутатов Ашинского муниципального округа. Его заседание, по информации URA.RU, состоится раньше. Для того, чтобы на заседании в Аше получить мандат муниципального депутата, Решетникову необходимо было уйти из заксобрания регионального уровня.

