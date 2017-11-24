11:11 24 ноября 2017 0

На афтепати придумали фирменный коктейль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском ресторане «Гранд урюк» ночью прошла знаковая вечеринка — афтепати премии «Человек года». Нигде больше в Екатеринбурге не собрать столь разных людей, развивающих город. Приехали признанный этим вечером «банкиром года» Павел Ефремов, предправления «Нейвы», строители Виктор Ананьев, Вадим Шамшурин и Илья Серов, ресторатор Олег Ананьев, создатель ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова, бизнесмен Андрей Фролов, директор журнала «Бизнес и жизнь» Вера Тарасова, глава агентства «Контент-король» Ольга Чебыкина — перечислять всех гостей не хватит заметки.

Несмотря на кульминацию рабочей недели, каждый гость «Человека года» считал своим долгом хотя бы на один бокал приехать из ТЮЗа, где была церемония награждения, в «Гранд урюк». А команда директора «Делового квартала» Сергея Дружинина, осознавая важность момента, старалась продолжать удивлять. Начиная с приветственного коктейля, который назвали «Человек года»: херес, бренди и шампанское.

Под таким градусом не обошлось без обсуждения голосования за «людей года» — прямое доказательство, что премия важна и жива для городской элиты. «Мой конкурент победил только потому, что кричал голосовать за него на Facebook», — возмущался в курилке один из номинантов. Но и он таял: «Все-таки мой конкурент — парень хороший, куда я бы двигался без него?».

Или такой диалог: «Почему Тимур Уфимцев [гендиректор „Синара девелопмент“] не стал „Строителем года“? [победил гендиректор „РСГ-Академическое“ Виктор Киселев]». — «Погоди, Тимур получит в следующем году: пусть достроит Центральный стадион и конгресс-холл в Екатеринбург-Экспо».

Ведущий церемонии «Человек года» Михаил Козырев был и в «Урюке» звездой вечера. Наконец драйверы Екатеринбурга могли пренебречь светским снобизмом, который естественно чувствовался на церемонии в ТЮЗе, и попросить земляка Мишу о селфи и паре слов за сигарой. Козырев, уроженец Свердловска, никому не отказывал и под занавес произнес очень душевный тост за малую родину, признав, что не знает российских город, который бы развивался динамичнее. Знак того, что тусовка удалась — Козырев уехал с вечеринки одним из последних — когда отцы Екатеринбурга сменили кресла с кальянами и выпивкой на такси и служебные машины: завтра снова делать город великим.