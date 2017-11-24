Свердловских энергетиков научили работать с садоводами

15:29 24 ноября 2017 0

Техприсоединения в садоводческих товариществах теперь можно будет согласовывать в индивидуальном порядке Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В «Облкоммунэнерго» прошел трехдневный семинар по подключению к сетям для специалистов территориальных подразделений компании. Более ста участников из 29 городов, в которых представлена компания, обсудили итоги года и последние изменения законодательства.

Как ожидается, новые изменения в законодательстве облегчат жизнь всем участникам процесса техприсоединения. «Актуальных тем для обсуждения две. Во-первых, к сетевым организациям ужесточили требования в части обеспечения взаимодействия наших заявителей и сбытовиков. Теперь, как только все процедуры технологического присоединения завершены, мы обязаны не только выдать акт, но и содействовать заключению договоров электроснабжения. Вторая важная тема — ноябрьские изменения в законодательстве, регламентирующем работу электросетевых компаний с садоводами-«индивидуалами», — рассказывал заместитель главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова.

По словам представителя компании, теперь садоводы, которые хотят выйти на индивидуальный договор с энергосбытовой компанией, могут исключить из цепочки согласований сетевую организацию — «Облкоммунэнерго». Это изменение облегчит жизнь и тем, и другим. Как правило, эти потребители имеют индивидуальную точку присоединения к сетям, но оплачивать ресурсы им приходится по общему договору садового некоммерческого товарищества, что создает путаницу. Сейчас они вправе заключить индивидуальный прямой договор на электроснабжение, не получая разрешения электросетевой компании — раньше она была обязательным звеном.

Еще одно новшество, которое коснется владельцев садовых участков: ужесточены требования к пакету документов на льготное техприсоединение. По замыслу законодателей, теперь для получения льготы в заявке должны быть указаны подробные сведения о подключаемом, чтобы пресечь злоупотреблений в этой сфере.

На семинаре также подвели предварительные итоги года по техприсоединению на территориях присутствия «Облкоммунэнерго». Общее число поданных на предприятие заявок сейчас составляет около 4,5 тысяч. Более 3,5 тысяч заявок выполнено.