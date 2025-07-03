В Сысерти (Свердловская область) 5 и 6 июля в креативном кластере «На Заводе» состоится праздник Ивана Купала. Организаторы обещают современное прочтение древнего славянского праздника, множество выступлений и лекций, а также интересные перфомансы.
«Команда кластера продолжает переосмыслять и выводить старинный русский праздник в тренды», — рассказали представители кластера. Гостей ожидает выступление уральской певицы Флоры Бичахчян, известной по участию в шоу «Голос», лекция по истории русской кухни от Якова Можаева, а также спектакли на фольклорные темы. В программе праздника — плетение венков из полевых цветов, хороводы, дегустация медовухи и арт-инсталляция в виде колыбели от художника Саши Шарапова.
Главным событием фестиваля станет театральный проект «Лаборатория воды» под руководством режиссера Тани Панаиоти. В течение пяти дней группа артистов будет проживать на территории кластера в палатках, готовя перформанс с участием русалок, которые появятся в разных локациях в дни празднования. Кульминацией праздника станет шествие гостей к Сысертскому пруду, где состоится представление и традиционный обряд спуска венков по воде.
Празднование Ивана Купала пройдет в субботу и воскресенье, 5 и 6 июля, с 12:00 до 20:00. Льготные билеты обойдутся в 100 рублей по предпродаже (150 — если покупать на месте), взрослые — в 250 по предпродаже (300 — на месте). Бесплатно посетить фестиваль смогут жители Сысерти, Сысертского городского округа и дети до 5 лет.
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