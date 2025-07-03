03 июля 2025

В Екатеринбурге внезапно скончалась маленькая девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент с ребенком случился в районе Кольцово (архивное фото)
Инцидент с ребенком случился в районе Кольцово (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в районе Кольцово умерла маленькая девочка. По одной из версий, она ела банан и подавилась, однако спасти ее не получилось. Информацию об этом распространяют жители района в чатах и соцсетях.

«Вчера из жизни ушел наш ангелочек. Несчастный случай. Боролись до последнего, но, к огромному горю всех, спасти ее не удалось. Это трагедия, которую невозможно описать словами», — следует из сообщения. По словам одного из комментаторов, ребенок скончался в магазине «Магнит».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.

Фото:

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В Екатеринбурге в районе Кольцово умерла маленькая девочка. По одной из версий, она ела банан и подавилась, однако спасти ее не получилось. Информацию об этом распространяют жители района в чатах и соцсетях. «Вчера из жизни ушел наш ангелочек. Несчастный случай. Боролись до последнего, но, к огромному горю всех, спасти ее не удалось. Это трагедия, которую невозможно описать словами», — следует из сообщения. По словам одного из комментаторов, ребенок скончался в магазине «Магнит». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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