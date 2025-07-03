В Екатеринбурге в районе Кольцово умерла маленькая девочка. По одной из версий, она ела банан и подавилась, однако спасти ее не получилось. Информацию об этом распространяют жители района в чатах и соцсетях.
«Вчера из жизни ушел наш ангелочек. Несчастный случай. Боролись до последнего, но, к огромному горю всех, спасти ее не удалось. Это трагедия, которую невозможно описать словами», — следует из сообщения. По словам одного из комментаторов, ребенок скончался в магазине «Магнит».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!