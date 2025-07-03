Ученые призвали рыбаков отдать им кость мамонта, выуженную из Сосьвы

04 июля 2025 в 13:53 Размер текста - 17 +

Останки мамонтов иногда встречаются на Сосьве, но в такой сохранности — редко Фото: Илья Московец © URA.RU Сообщество ученых надеется, что рыбаки из Серова передадут им для изучения кость и зуб мамонта, которые выудили из реки Сосьвы. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев объяснил URA.RU, что находки имеют научную и музейную ценность. «К сожалению, такого закона, что гражданин обязан передать найденную кость мамонта ученым, нет. Гипотетически, он может оставить ее себя, некоторые так и делают: кости мамонтов продают, покупают, существую целые сайты. Формально это находка, не клад. Но проблема в том, что при неправильном хранении кость может разрушиться, и этого бы не хотелось. Она представляет научную и музейную ценность», — сказал Косинцев. Поскольку из Серова находку везти в Екатеринбург далеко, палеонтолог предложил передать ее в краеведческий музей поселка Гари. Там строится новое здание, где будет представлена и экспозиция костей мамонтов. Екатеринбургские ученые сотрудничают с музеем, бывают в нем, и могли бы изучить артефакт. «Музей напишет на этикетке, что это подарок такого-то человека, то есть нашедшего отметят. Главное, чтобы кость сохранилась и не пропала», — добавил палеонтолог. Ранее он объяснял, что подобные находки встречаются редко: как правило, находят обломки костей, а в данном случае берцовая кость мамонта сохранилась целой. Ее и зуб древнего гиганта выудили из реки Сосьвы рыбаки. На территории Свердловской области мамонты и их предки — древние слоны — жили сотни тысяч лет и вымерли около 10 тыс. лет назад по окончании Ледникового периода. «Вымерли очень быстро и по непонятной причине. Это одна из загадок, которой занимаются ученые, но пока решить не могут», — сказал Косинцев. Берцовая кость мамонта выглядит внушительно Фото: telegram-канал «Это Серов, детка» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сообщество ученых надеется, что рыбаки из Серова передадут им для изучения кость и зуб мамонта, которые выудили из реки Сосьвы. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев объяснил URA.RU, что находки имеют научную и музейную ценность. «К сожалению, такого закона, что гражданин обязан передать найденную кость мамонта ученым, нет. Гипотетически, он может оставить ее себя, некоторые так и делают: кости мамонтов продают, покупают, существую целые сайты. Формально это находка, не клад. Но проблема в том, что при неправильном хранении кость может разрушиться, и этого бы не хотелось. Она представляет научную и музейную ценность», — сказал Косинцев. Поскольку из Серова находку везти в Екатеринбург далеко, палеонтолог предложил передать ее в краеведческий музей поселка Гари. Там строится новое здание, где будет представлена и экспозиция костей мамонтов. Екатеринбургские ученые сотрудничают с музеем, бывают в нем, и могли бы изучить артефакт. «Музей напишет на этикетке, что это подарок такого-то человека, то есть нашедшего отметят. Главное, чтобы кость сохранилась и не пропала», — добавил палеонтолог. Ранее он объяснял, что подобные находки встречаются редко: как правило, находят обломки костей, а в данном случае берцовая кость мамонта сохранилась целой. Ее и зуб древнего гиганта выудили из реки Сосьвы рыбаки. На территории Свердловской области мамонты и их предки — древние слоны — жили сотни тысяч лет и вымерли около 10 тыс. лет назад по окончании Ледникового периода. «Вымерли очень быстро и по непонятной причине. Это одна из загадок, которой занимаются ученые, но пока решить не могут», — сказал Косинцев.