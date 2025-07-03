03 июля 2025

Гаишники проведут масштабные рейды в Екатеринбурге

В Екатеринбурге все выходные Госавтоинспекция будет проводить рейды
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд продлится три дня
Рейд продлится три дня Фото:

В Екатеринбурге все выходные сотрудники Госавтоинспекции будут ловить лихачей, пьяных водителей и машины с тонировкой. Об этом рассказали представители ведомства.

«Пройдет профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“, направленное на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения», — пояснили они. Мероприятие будут проводить с 4 по 6 июля.

Инспекторы призвали очевидцев пьяного вождения сообщать об этом. Информацию можно передать по телефону «02» или «112».

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В Екатеринбурге все выходные сотрудники Госавтоинспекции будут ловить лихачей, пьяных водителей и машины с тонировкой. Об этом рассказали представители ведомства. «Пройдет профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“, направленное на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения», — пояснили они. Мероприятие будут проводить с 4 по 6 июля. Инспекторы призвали очевидцев пьяного вождения сообщать об этом. Информацию можно передать по телефону «02» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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