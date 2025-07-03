Гаишники проведут масштабные рейды в Екатеринбурге

Рейд продлится три дня
В Екатеринбурге все выходные сотрудники Госавтоинспекции будут ловить лихачей, пьяных водителей и машины с тонировкой. Об этом рассказали представители ведомства.
«Пройдет профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“, направленное на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения», — пояснили они. Мероприятие будут проводить с 4 по 6 июля.
Инспекторы призвали очевидцев пьяного вождения сообщать об этом. Информацию можно передать по телефону «02» или «112».
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