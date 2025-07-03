Свердловчанка получила более миллиона рублей за неродившегося ребенка

В Нижнем Тагиле женщина подделала свидетельство о рождении ребенка и в течение нескольких лет получала пособия. Со временем схему, по которой она получила более одного миллиона рублей, раскрыли, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Преступление было раскрыто, в отношении женщины возбудили уголовное дело, которое рассматривал Ленинский районный суд Нижнего Тагила», — пояснили там. Женщину обвинили по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество).
За хищение денег из бюджета фигурантку отправили в колонию общего на полтора года. Вместе с этим с нее взыскали издержки и материальный ущерб.
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