03 июля 2025

Свердловчанка получила более миллиона рублей за неродившегося ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина подделала свидетельство о рождении ребенка
Женщина подделала свидетельство о рождении ребенка Фото:

В Нижнем Тагиле женщина подделала свидетельство о рождении ребенка и в течение нескольких лет получала пособия. Со временем схему, по которой она получила более одного миллиона рублей, раскрыли, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Преступление было раскрыто, в отношении женщины возбудили уголовное дело, которое рассматривал Ленинский районный суд Нижнего Тагила», — пояснили там. Женщину обвинили по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество).

За хищение денег из бюджета фигурантку отправили в колонию общего на полтора года. Вместе с этим с нее взыскали издержки и материальный ущерб.

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В Нижнем Тагиле женщина подделала свидетельство о рождении ребенка и в течение нескольких лет получала пособия. Со временем схему, по которой она получила более одного миллиона рублей, раскрыли, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Преступление было раскрыто, в отношении женщины возбудили уголовное дело, которое рассматривал Ленинский районный суд Нижнего Тагила», — пояснили там. Женщину обвинили по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество). За хищение денег из бюджета фигурантку отправили в колонию общего на полтора года. Вместе с этим с нее взыскали издержки и материальный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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