Свердловский боец СВО, штурмовавший вражеские позиции, остался без выплат

Живущего с осколком в ноге свердловского бойца СВО оставили без боевых выплат

04 июля 2025 в 08:52 Размер текста - 17 +

После ранения уралец хромает (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловчанин, принимавший участие в специальной военной операции, столкнулся с проблемой невыплаты боевых. Сумма, которой не досчитался боец, составляет около одного миллиона рублей. В зоне СВО солдат получил тяжелое ранение, в результате которого у него развилась хромота. Об этом журналисту URA.RU рассказал юрист бойца Дмитрий Шевырев. «Несмотря на подтвержденный статус участника СВО и предоставление всех необходимых документов, выплаты за период с 14 сентября 2024 года по 14 апреля 2025 года так и не поступили. В связи с этим пришлось обратиться в военную прокуратуру, чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — отметил Шевырев. По словам юриста, 5 мая 2024 года во время выполнения боевого задания военнослужащий получил тяжелое ранение. После этого он проходил лечение в специализированных медучреждениях. 20 февраля 2025 года медкомиссия признала бойца непригодным к дальнейшей службе. «Среди диагностированных заболеваний — артроз атлантно-аксиального сустава 2 степени, что соответствует перечню заболеваний, препятствующих службе», — подчеркнул он. «На сегодняшний день мой доверитель испытывает значительные сложности при ходьбе. Это связано с ранением, полученным им во время выполнения боевых задач, которое оставило серьезное осложнение. Дело в том, что в области мениска у него остался осколок. Врачебная комиссия приняла решение не рисковать и не извлекать данный осколок, поскольку существует высокая вероятность ампутации конечности. Заживление идет долго, но солдат, несмотря на это, держится мужественно», — поделился Шевырев. Военнослужащий направил официальную жалобу в Военную прокуратуру Центрального военного округа с просьбой разобраться в ситуации (копия имеется в распоряжении URA.RU). Редакция обратилась в Министерство обороны РФ с просьбой рассмотреть аргументы, изложенные военнослужащим, и при их подтверждении принять меры для содействия в предоставлении положенных ему выплат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин, принимавший участие в специальной военной операции, столкнулся с проблемой невыплаты боевых. Сумма, которой не досчитался боец, составляет около одного миллиона рублей. В зоне СВО солдат получил тяжелое ранение, в результате которого у него развилась хромота. Об этом журналисту URA.RU рассказал юрист бойца Дмитрий Шевырев. «Несмотря на подтвержденный статус участника СВО и предоставление всех необходимых документов, выплаты за период с 14 сентября 2024 года по 14 апреля 2025 года так и не поступили. В связи с этим пришлось обратиться в военную прокуратуру, чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — отметил Шевырев. По словам юриста, 5 мая 2024 года во время выполнения боевого задания военнослужащий получил тяжелое ранение. После этого он проходил лечение в специализированных медучреждениях. 20 февраля 2025 года медкомиссия признала бойца непригодным к дальнейшей службе. «Среди диагностированных заболеваний — артроз атлантно-аксиального сустава 2 степени, что соответствует перечню заболеваний, препятствующих службе», — подчеркнул он. «На сегодняшний день мой доверитель испытывает значительные сложности при ходьбе. Это связано с ранением, полученным им во время выполнения боевых задач, которое оставило серьезное осложнение. Дело в том, что в области мениска у него остался осколок. Врачебная комиссия приняла решение не рисковать и не извлекать данный осколок, поскольку существует высокая вероятность ампутации конечности. Заживление идет долго, но солдат, несмотря на это, держится мужественно», — поделился Шевырев. Военнослужащий направил официальную жалобу в Военную прокуратуру Центрального военного округа с просьбой разобраться в ситуации (копия имеется в распоряжении URA.RU). Редакция обратилась в Министерство обороны РФ с просьбой рассмотреть аргументы, изложенные военнослужащим, и при их подтверждении принять меры для содействия в предоставлении положенных ему выплат.