«Теряла сознание»: «Уральские авиалинии» рассказали, как спасали пассажирку, летевшую в Анталью

Пассажирка, не долетевшая из Москвы до Антальи, дважды теряла сознание в воздухе

04 июля 2025 в 17:06 Размер текста - 17 +

Самолет был вынужден приземлиться в Астрахани Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пассажирка, летевшая из Москвы в Анталью, дважды теряла сознание в воздухе, поэтому воздушное судно совершило экстренную посадку в Астрахани. Об этом URA.RU сообщили в компании «Уральские авиалинии» и рассказали, как спасали женщину. «После набора высоты и отключения табло пожилая женщина, сидевшая на 17 ряду, потеряла сознание. За помощью к бортпроводникам обратилась дочь пассажирки. Стюарды немедленно поспешили на помощь, в числе пассажиров также оказались два медицинских работника. Они уложили пассажирку на ряд свободных кресел, приподняли ноги вверх, обеспечили доступ кислорода, измерили давление, сатурацию и пульс», — рассказали в компании. После этого состояние пассажирки улучшилось, но через 15 минут она вновь лишилась сознания. Во избежание трагедии командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — городе Астрахань. Сразу после приземления в аэропорту женщина была передана в руки бригады скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирка, летевшая из Москвы в Анталью, дважды теряла сознание в воздухе, поэтому воздушное судно совершило экстренную посадку в Астрахани. Об этом URA.RU сообщили в компании «Уральские авиалинии» и рассказали, как спасали женщину. «После набора высоты и отключения табло пожилая женщина, сидевшая на 17 ряду, потеряла сознание. За помощью к бортпроводникам обратилась дочь пассажирки. Стюарды немедленно поспешили на помощь, в числе пассажиров также оказались два медицинских работника. Они уложили пассажирку на ряд свободных кресел, приподняли ноги вверх, обеспечили доступ кислорода, измерили давление, сатурацию и пульс», — рассказали в компании. После этого состояние пассажирки улучшилось, но через 15 минут она вновь лишилась сознания. Во избежание трагедии командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — городе Астрахань. Сразу после приземления в аэропорту женщина была передана в руки бригады скорой помощи.