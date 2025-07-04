«Теряла сознание»: «Уральские авиалинии» рассказали, как спасали пассажирку, летевшую в Анталью

Пассажирка, не долетевшая из Москвы до Антальи, дважды теряла сознание в воздухе
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет был вынужден приземлиться в Астрахани
Самолет был вынужден приземлиться в Астрахани Фото:

Пассажирка, летевшая из Москвы в Анталью, дважды теряла сознание в воздухе, поэтому воздушное судно совершило экстренную посадку в Астрахани. Об этом URA.RU сообщили в компании «Уральские авиалинии» и рассказали, как спасали женщину.

«После набора высоты и отключения табло пожилая женщина, сидевшая на 17 ряду, потеряла сознание. За помощью к бортпроводникам обратилась дочь пассажирки. Стюарды немедленно поспешили на помощь, в числе пассажиров также оказались два медицинских работника. Они уложили пассажирку на ряд свободных кресел, приподняли ноги вверх, обеспечили доступ кислорода, измерили давление, сатурацию и пульс», — рассказали в компании.

После этого состояние пассажирки улучшилось, но через 15 минут она вновь лишилась сознания. Во избежание трагедии командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — городе Астрахань. Сразу после приземления в аэропорту женщина была передана в руки бригады скорой помощи.

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Пассажирка, летевшая из Москвы в Анталью, дважды теряла сознание в воздухе, поэтому воздушное судно совершило экстренную посадку в Астрахани. Об этом URA.RU сообщили в компании «Уральские авиалинии» и рассказали, как спасали женщину. «После набора высоты и отключения табло пожилая женщина, сидевшая на 17 ряду, потеряла сознание. За помощью к бортпроводникам обратилась дочь пассажирки. Стюарды немедленно поспешили на помощь, в числе пассажиров также оказались два медицинских работника. Они уложили пассажирку на ряд свободных кресел, приподняли ноги вверх, обеспечили доступ кислорода, измерили давление, сатурацию и пульс», — рассказали в компании. После этого состояние пассажирки улучшилось, но через 15 минут она вновь лишилась сознания. Во избежание трагедии командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — городе Астрахань. Сразу после приземления в аэропорту женщина была передана в руки бригады скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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