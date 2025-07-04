Информация о пострадавших неизвестна (архивное фото)
В Екатеринбурге 4 июля грузовик провалился под асфальт прямо при заезде на территорию торгового центра «Комсомолл». Об этом рассказал очевидец.
«На Синих Камнях возле ТЦ „Комсомол“ грузовик провалился под асфальт», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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