В Екатеринбурге грузовик провалился под асфальт возле ТЦ «Комсомолл». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Информация о пострадавших неизвестна (архивное фото)
Информация о пострадавших неизвестна (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 4 июля грузовик провалился под асфальт прямо при заезде на территорию торгового центра «Комсомолл». Об этом рассказал очевидец.

«На Синих Камнях возле ТЦ „Комсомол“ грузовик провалился под асфальт», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 4 июля грузовик провалился под асфальт прямо при заезде на территорию торгового центра «Комсомолл». Об этом рассказал очевидец. «На Синих Камнях возле ТЦ „Комсомол“ грузовик провалился под асфальт», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...