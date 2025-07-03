Екатеринбург вошел в топ городов с дорогущей вторичкой

Екатеринбург занял пятое место в топе городов-миллионников с самым дорогим вторичным жильем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».
Медианная полная стоимость квартиры в июне достигла шести миллионов рублей. Количество доступных предложений недвижимости снизилось на 0,6% за месяц, «квадрат» стал стоить 126 тысяч рублей в среднем (+0,2% за май-июнь).
«Июнь традиционно характеризуется некоторым затишьем на рынке недвижимости. Плюс в условиях ипотечных ставок основную долю сделок составляют покупки с малой долей заемных средств, что не способствует быстрому вымыванию базы предложений», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.
Кроме того, цены существенно не корректируются. Продавцы пока не готовы уступать в стоимости и надеются, что активный сезон начнется осенью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!