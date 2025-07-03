03 июля 2025

Екатеринбург вошел в топ городов с дорогущей вторичкой

Екатеринбург вошел в пятерку городов с самым дорогим жильем
© Служба новостей «URA.RU»
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Медианная стоимость квартиры на вторичном рынке составила шесть млн рублей
Медианная стоимость квартиры на вторичном рынке составила шесть млн рублей Фото:

Екатеринбург занял пятое место в топе городов-миллионников с самым дорогим вторичным жильем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Медианная полная стоимость квартиры в июне достигла шести миллионов рублей. Количество доступных предложений недвижимости снизилось на 0,6% за месяц, «квадрат» стал стоить 126 тысяч рублей в среднем (+0,2% за май-июнь).

«Июнь традиционно характеризуется некоторым затишьем на рынке недвижимости. Плюс в условиях ипотечных ставок основную долю сделок составляют покупки с малой долей заемных средств, что не способствует быстрому вымыванию базы предложений», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

Кроме того, цены существенно не корректируются. Продавцы пока не готовы уступать в стоимости и надеются, что активный сезон начнется осенью.

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Екатеринбург занял пятое место в топе городов-миллионников с самым дорогим вторичным жильем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость». Медианная полная стоимость квартиры в июне достигла шести миллионов рублей. Количество доступных предложений недвижимости снизилось на 0,6% за месяц, «квадрат» стал стоить 126 тысяч рублей в среднем (+0,2% за май-июнь). «Июнь традиционно характеризуется некоторым затишьем на рынке недвижимости. Плюс в условиях ипотечных ставок основную долю сделок составляют покупки с малой долей заемных средств, что не способствует быстрому вымыванию базы предложений», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. Кроме того, цены существенно не корректируются. Продавцы пока не готовы уступать в стоимости и надеются, что активный сезон начнется осенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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