03 июля 2025

«Никто ничего не рассказывал»: мать задержанного в Баку екатеринбуржца не знает, за что задержали сына

Родственникам задержанного в Баку свердловчанина не объяснили суть обвинений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам родственников, задержанный свердловчанин приехал в Азербайджан в отпуск
По словам родственников, задержанный свердловчанин приехал в Азербайджан в отпуск Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Родственники гражданина России Александра Вайсеро, которого задержали в Баку по подозрению в транзите наркотиков и совершении киберпреступлений, по-прежнему не располагают информацией о причинах его ареста и предъявленных обвинениях. Об этом сообщила мать екатеринбуржца Инна Вайсеро.

«Я знаю, что дипломатов допустили до ребят, но больше пока никакой информацией не владею. Никто с нами пока не связывался и ничего не рассказывал. Какие обвинения выдвинуты в действительности, пока не знаем», — рассказала она ТАСС.

Семья намерена направить для сына адвоката в Азербайджан. Родные подчеркивают, что Александр Вайсеро находился в республике в качестве туриста и не имел отношения к каким-либо противоправным действиям.

Ранее Александра Вайсеро и еще семерых россиян задержали в Баку по подозрению в транзите наркотиков и совершении киберпреступлений, однако его мать опровергла причастность сына к этим обвинениям. По данным СМИ, задержанных отправили под стражу на четыре месяца, а российские дипломаты продолжают работу по их освобождению. Азербайджанские власти опубликовали видеозаписи задержания, где на лицах арестованных были видны следы побоев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родственники гражданина России Александра Вайсеро, которого задержали в Баку по подозрению в транзите наркотиков и совершении киберпреступлений, по-прежнему не располагают информацией о причинах его ареста и предъявленных обвинениях. Об этом сообщила мать екатеринбуржца Инна Вайсеро. «Я знаю, что дипломатов допустили до ребят, но больше пока никакой информацией не владею. Никто с нами пока не связывался и ничего не рассказывал. Какие обвинения выдвинуты в действительности, пока не знаем», — рассказала она ТАСС. Семья намерена направить для сына адвоката в Азербайджан. Родные подчеркивают, что Александр Вайсеро находился в республике в качестве туриста и не имел отношения к каким-либо противоправным действиям. Ранее Александра Вайсеро и еще семерых россиян задержали в Баку по подозрению в транзите наркотиков и совершении киберпреступлений, однако его мать опровергла причастность сына к этим обвинениям. По данным СМИ, задержанных отправили под стражу на четыре месяца, а российские дипломаты продолжают работу по их освобождению. Азербайджанские власти опубликовали видеозаписи задержания, где на лицах арестованных были видны следы побоев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...