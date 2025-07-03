Родственники гражданина России Александра Вайсеро, которого задержали в Баку по подозрению в транзите наркотиков и совершении киберпреступлений, по-прежнему не располагают информацией о причинах его ареста и предъявленных обвинениях. Об этом сообщила мать екатеринбуржца Инна Вайсеро.
«Я знаю, что дипломатов допустили до ребят, но больше пока никакой информацией не владею. Никто с нами пока не связывался и ничего не рассказывал. Какие обвинения выдвинуты в действительности, пока не знаем», — рассказала она ТАСС.
Семья намерена направить для сына адвоката в Азербайджан. Родные подчеркивают, что Александр Вайсеро находился в республике в качестве туриста и не имел отношения к каким-либо противоправным действиям.
Ранее Александра Вайсеро и еще семерых россиян задержали в Баку по подозрению в транзите наркотиков и совершении киберпреступлений, однако его мать опровергла причастность сына к этим обвинениям. По данным СМИ, задержанных отправили под стражу на четыре месяца, а российские дипломаты продолжают работу по их освобождению. Азербайджанские власти опубликовали видеозаписи задержания, где на лицах арестованных были видны следы побоев.
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