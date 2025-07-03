В Екатеринбурге открылась выставка-ярмарка продукции, изготовленной заключенными по всей России. Корреспондент URA.RU побывал на ярмарке во Дворце молодежи, изучил цены и нашел самые интересные экспонаты.
Так, например, цветные фигурки из хлебного мякиша продают за 1500 рублей, игрушечные танки из этого же материала — за 3000 рублей. Кроме этого, на стенде Челябинской области представлено постельное белье, полотенца и другой кухонный текстиль. Нижнетагильская женская исправительная колония в этом году впервые представила спортивные костюмы и халаты собственной разработки.
Самарская область привезла на выставку одежду и аксессуары: футболки и кепки за 900 рублей, рюкзаки от 950 рублей. Коллекционеры могут найти для себя модельки самолетов, иконы, ручки. На стенде Республики Башкортостан представлен сухой корм по 270 рублей за килограмм, намордники и поводки для служебных собак.
Уникальную шашку из дамасской стали продают за 95000 рублей. Есть вариант и бюджетнее — кинжал за 27000 рублей или нож за 7000 рублей. Как и каждый год, стенды изобилуют множеством шахмат, нард, а перед Дворцом молодежи выставлены садовые скульптуры, уличная и дачная мебель. Выставка будет работать 4 и 5 июля.
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