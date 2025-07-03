03 июля 2025

На месте популярного супермаркета в центре Екатеринбурга откроют необычное кафе

На месте «Брусника Маркет» в Екатеринбурге откроют гастрокафе от «Жизньмарта»
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом проекте представят весовые блюда и те, что из-под ножа
В новом проекте представят весовые блюда и те, что из-под ножа Фото:

В Екатеринбурге на месте «Брусника Маркет» по адресу Ленина, 41 появится «Жизньмарт». В этот раз магазин будет представлен в новом формате — гастрокафе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Жизньмарта».

«Новый проект ближе к гастрокафе, чем к магазину в привычном понимании. Здесь все будет по-другому: горячие блюда прямо у витрины, порции на вес, еда из-под ножа», — пояснили в компании. Отметив, что давно подыскивали место, которое органично вольется в привычный образ жизни горожан.

Строительные работы в супермаркете начались весной этого года. В марте с фасада здания сняли вывеску, а на двери повесили объявление о том, что магазин закрыт. А в июне прохожие уже заметили баннеры с названием торговой сети. 

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В Екатеринбурге на месте «Брусника Маркет» по адресу Ленина, 41 появится «Жизньмарт». В этот раз магазин будет представлен в новом формате — гастрокафе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Жизньмарта». «Новый проект ближе к гастрокафе, чем к магазину в привычном понимании. Здесь все будет по-другому: горячие блюда прямо у витрины, порции на вес, еда из-под ножа», — пояснили в компании. Отметив, что давно подыскивали место, которое органично вольется в привычный образ жизни горожан. Строительные работы в супермаркете начались весной этого года. В марте с фасада здания сняли вывеску, а на двери повесили объявление о том, что магазин закрыт. А в июне прохожие уже заметили баннеры с названием торговой сети. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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