На месте популярного супермаркета в центре Екатеринбурга откроют необычное кафе

В Екатеринбурге на месте «Брусника Маркет» по адресу Ленина, 41 появится «Жизньмарт». В этот раз магазин будет представлен в новом формате — гастрокафе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Жизньмарта».
«Новый проект ближе к гастрокафе, чем к магазину в привычном понимании. Здесь все будет по-другому: горячие блюда прямо у витрины, порции на вес, еда из-под ножа», — пояснили в компании. Отметив, что давно подыскивали место, которое органично вольется в привычный образ жизни горожан.
Строительные работы в супермаркете начались весной этого года. В марте с фасада здания сняли вывеску, а на двери повесили объявление о том, что магазин закрыт. А в июне прохожие уже заметили баннеры с названием торговой сети.
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