Минздрав разрешит ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

03:55 27 ноября 2017 0

Поправки в закон будут готовы уже в первой половине 2018 года Фото: depositphotos.com © URA.RU

Минздрав начал разрабатывать поправки в законодательство, которые позволят ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку. Изменения должны быть внесены уже ко второму кварталу 2018 году.

Как рассказали в ведомстве «Известиям», изменения предусмотрены Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года, которая предусматривает необходимость формирования социальной среды без дискриминации людей с вирусом иммунодефицита.

В частности, речь идет и об усыновлении. Действующая редакция закона напрямую не запрещает людям с ВИЧ брать в семью приемных детей. Тем не менее, существует норма, по которой при наличии наличии инфекционных заболеваний можно подавать документы только после прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. Поскольку при ВИЧ человек всегда находится под наблюдением специалистов, приемного ребенка он взять не может.