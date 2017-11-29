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Главные новости Тюменской области
10:55  29 ноября 2017 0

Тюменцы спасли умирающую утку

Год Тефтелеву. Челябинск., утка
Птица была обездвижена, у нее сломано крылоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудница тюменского приюта для кошек спасла утку со сломанным крылом. Птица не могла двигаться и чуть не умерла от холода.

Тюменка обнаружила под мостом на Профсоюзной улице раненую утку, у которой было сломано крыло. Обездвиженная птица могла насмерть замёрзнуть, если бы женщина не заметила ее, проходя мимо.

Ветеринар тут же позвонила в приют для животных, где она работает, и попросила помочь. «Примчались на место сразу, чтобы спасти птицу. Теперь можем говорить: наш приют спасает не только кошек!» — делится руководитель приюта Ирина Карпова.

Птицу отправили в ветклинику. Для ее лечения будут закуплены необходимые лекарства, сообщает портал 72.ru.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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