Птица была обездвижена, у нее сломано крыло
Сотрудница тюменского приюта для кошек спасла утку со сломанным крылом. Птица не могла двигаться и чуть не умерла от холода.
Тюменка обнаружила под мостом на Профсоюзной улице раненую утку, у которой было сломано крыло. Обездвиженная птица могла насмерть замёрзнуть, если бы женщина не заметила ее, проходя мимо.
Ветеринар тут же позвонила в приют для животных, где она работает, и попросила помочь. «Примчались на место сразу, чтобы спасти птицу. Теперь можем говорить: наш приют спасает не только кошек!» — делится руководитель приюта Ирина Карпова.
Птицу отправили в ветклинику. Для ее лечения будут закуплены необходимые лекарства, сообщает портал 72.ru.