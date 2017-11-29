Ночная потасовка с чиновниками Мегиона попала в видеообзор популярного в России влогера Kamikadzedead. Автор видео, ссылаясь на публикацию в СМИ, беспричинно оскорбил главу муниципалитета Олега Дейнеку. На момент публикации материала видеозапись на Youtube набрала более 200 тыс. просмотров.
«Глава города Олег Дейнека вместе со своим другом директором инвестиций Вадимом Дорониным ночью зашли в кафе „Адрия“ и подрались с молодыми боксерами. Причем есть какие-то сомнения, что первыми нападали не чиновники. Вы только посмотрите на эту рожу», — комментирует автор видео, показывая фотографию главы Мегиона Олега Дейнеку.
Примечательно, что автор видео даже не прочитал статью, на которую ссылается в своем видеообращении. В материале сказано, что Олега Дейнеки не было на месте ночного конфликта, а речь идет о его заместителе Руслане Речапове. Однако этот факт не помешал автору оскорблять чиновника: «Запоминайте эту харю», — комментирует kamikadzedead.
По словам самого Олега Дейнеки, опубликованные оскорбления являются чушью. «Я не понимаю, какие цели эти люди преследуют. Как можно что-то заявлять, даже не прочитав материал, на который опираешься. Я не могу это прокомментировать. Чушь не поддается логике», — рассказал «URA.RU» Олег Дейнека.
Депутат городской думы Мегиона Сергей Назарян считает, что подобные громкие и ложные заявления влогеров связаны с их низкой степенью ответственности. «Лично меня, как и всех моих коллег, возмущает тот факт, что можно полить человека грязью и не понести за это ответственности. Считаю, что необходимо ужесточить ответственность за подобное беспочвенное оскорбление граждан РФ», — прокомментировал события депутат городской думы.
Как ранее сообщало агентство, подчиненные Олега Дейнеки Руслан Речапов и Вадим Доронин, находясь в нетрезвом виде, стали участниками потасовки в ночном заведении ХМАО. В результате драки заместитель главы города отправился на больничный.