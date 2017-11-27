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Главные новости Югры
16:27  27 ноября 2017 0

Нетрезвые чиновники стали участниками драки в ночном заведении Югры. «Два удара — и наши ребята лежат»

Рокеры. Челябинск., драка
Инцидент произошел в Мегионе (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Влиятельные чиновники одного из югорских муниципалитетов, находясь в нетрезвом виде, стали участниками потасовки в ночном заведении ХМАО. В результате драки заместитель главы города отправился на больничный. Об этом 27 ноября «URA.RU» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, инцидент произошел в Мегионе. В два часа ночи около кафе «Адрия» произошла драка между заместителем главы Мегиона Русланом Речаповым, директором департамента инвестиций Вадимом Дорониным и двумя другими посетителями ночного заведения.

На данный момент неизвестно, кто был инициатором драки. По одной версии, чиновники первыми нанесли несколько ударов молодым людям, по другой — конфликт был инициирован посетителями заведения. По словам источника, знакомого с ситуацией, записи с камер видеонаблюдения, установленных в ночном заведении, таинственным образом пропали из уголовного дела, а к их пропаже якобы причастен глава Мегиона Олег Дейнека.

Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск., дейнека олег
Глава Мегиона Олег Дейнека
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» сам мэр муниципалитета Олег Дейнека, информация о его причастности к исчезновению улик с места события не соответствует действительности и является вымыслом.

«Выпившие чиновники в праздничные выходные дни захотели сходить в заведение. Произошел конфликт на бытовой почве с молодыми боксерами. Два удара — и наши ребята лежат. Я понимаю, что этика чиновника не позволят допускать подобные происшествия, но надо понимать, что все люди должны нести ответственность за свои действия. Узнал я обо всем, когда человек находился на больничном, характеризовать коллегу я могу исключительно с хорошей стороны, это спокойный и миролюбивый мужчина», — рассказал агентству глава города.

Также Олег Дейнека отметил, что разбирательство в данной ситуации находится в компетенции правоохранительных органов, которые должны оценить степень ответственности участников конфликта.

Игорь Волосин
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