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Главные новости Тюменской области
18:13  01 декабря 2017 1

25-летнего лидера тюменской ОПГ отправили на 13 лет в колонию строгого режима

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Преступник отправился в колонию строгого режимаФото: Анна Майорова © URA.RU

25-летний житель Тюмени приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима за организацию организованного преступного сообщества, а также совершение девяти преступлений, среди которых — вымогательство и убийство. Кроме того, ему придется выплатить более миллиона рублей отцу убитого им человека и еще 300 тыс. рублей двум пострадавшим.Такое решение принял 30 ноября тюменский суд.

По версии следствия, в ноябре 2015 года обвиняемый вместе с двумя сообщниками организовал ОПГ. Позже к ним присоединился еще один житель Тюмени. В преступлениях принимали участие еще трое местных жителей, однако в группировку они не входили, пишет nashgorod.ru.

В течение нескольких месяцев — с ноября 2015 года по июнь 2016 года — обвиняемый и его подельники совершили несколько преступлений. Так, в январе 2016 года преступники вывезли тюменца на кладбище и под угрозой убийства вымогали у него 25 тысяч рублей. В апреле того же года участники группировки украли у одной из фирм два дизельных генератора, зарезав при этом 24-летнего парня и закопав его тело в яме.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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