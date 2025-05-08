08 мая 2025

Мэр Тюмени раскрыл, какое грандиозное событие ждет горожан 9 мая

Мэр Тюмени Афанасьев посетил репетицию большого концерта к Дню Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Афанасьев посетил репетицию концерта на День Победы
Максим Афанасьев посетил репетицию концерта на День Победы Фото:

Глава Тюмени Максим Афанасьев посетил репетицию масштабного музыкального мероприятия, на котором 400 баянистов, аккордеонистов и гармонистов готовили совместное исполнение известных песен военных лет. Об этом мэр сообщил в своих соцсетях.

«Также я посетил репетицию предстоящего мероприятия, которому завтра порадуются тысячи горожан. 400 баянистов, аккордеонистов и гармонистов исполнят „День Победы“, „Катюшу“ и марш „Прощание Славянки“», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале.

Завтра, 9 мая, на центральной площади 400-летия Тюмени музыканты вновь соберутся вместе, чтобы порадовать горожан исполнением любимых песен. Событие организовано благодаря благотворительному фонду «Золотые Ворота Сибири», который уже в третий раз дарит Тюмени престижный открытый чемпионат России по аккордеону и баяну.

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Глава Тюмени Максим Афанасьев посетил репетицию масштабного музыкального мероприятия, на котором 400 баянистов, аккордеонистов и гармонистов готовили совместное исполнение известных песен военных лет. Об этом мэр сообщил в своих соцсетях. «Также я посетил репетицию предстоящего мероприятия, которому завтра порадуются тысячи горожан. 400 баянистов, аккордеонистов и гармонистов исполнят „День Победы“, „Катюшу“ и марш „Прощание Славянки“», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Завтра, 9 мая, на центральной площади 400-летия Тюмени музыканты вновь соберутся вместе, чтобы порадовать горожан исполнением любимых песен. Событие организовано благодаря благотворительному фонду «Золотые Ворота Сибири», который уже в третий раз дарит Тюмени престижный открытый чемпионат России по аккордеону и баяну.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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